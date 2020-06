Wie stark muss eure Hardware sein, damit Valorant perfekt läuft?

Mit Valorant ist Riots neuer Taktikshooter gestartet. MeinMMO gibt euch Tipps rund um die beste Hardware und die Valorant-Grafikeinstellungen.

Riots neuer Taktikshooter Valorant ist gestartet. Doch was braucht man eigentlich, um Valorant spielen zu können und welche Grafikeinstellungen lohnen sich am meisten, wenn man beispielsweise Leistung für mehr FPS sparen möchte?

In unserem Artikel verraten wir euch, was ihr rund um Hardware und Leistung von Valorant beachten müssst. Wollt ihr mehr zu Valorant selbst wissen, dann schaut in diesen Artikel: Hier stellen wir euch vor, was ihr alles zum Release von Valorant wissen müsst. In diesem Artikel erklären wir euch:

die Anforderungen von Valorant

was ihr für 30, 60 und 144 fps braucht

was ihr gegen den Valorant Anti Cheat Error machen könnt

welche Grafikeinstellungen ihr einstellen könnt

Valorant – Anforderungen

Schon in der Beta hatten wir euch erklärt, dass es keine starke Hardware braucht, um Valorant zu zocken. Dennoch gibt es ein paar Mindestanforderungen, die ihr beachten solltet, wenn ihr mit mehr als 30 FPS zocken wollt. Denn wie für jeden Shooter gilt auch für Valorant: Je mehr FPS, desto besser. Folgende Anforderungen gibt es (Stand 2. Juni 2020):

Mindstens für 30 FPS Minimum für 60 FPS Highend für 144 FPS Intel core 2 Duo E8400 Intel i3-4150 Intel Core i5-4460 Intel HD 4000 Geforce GT 730 GTX 1050 Ti

Die Anforderungen könnt ihr auch auf der offiziellen Seite nachsehen.

Valorant: Das braucht ihr für 30 FPS

Riot empfiehlt euch einen Intel Core 2 Duo E8400. Als Alternative bietet sich hier der Ryzen 3 3200G an. Der Einstiegsprozessor bringt als Quadcore mehr als genügend Leistung und die integrierte Grafikeinheit reicht für mindestens 30fps.

Auch auf Amazon wird der Prozessor von AMD mit 4,7 von 5 Sternen bei 979 Bewertungen sehr positiv eingeschätzt. Wem 30 FPS völlig reichen und sonst keine hohen Anforderungen an seine CPU stellt, der ist mit dem Ryzen 3 3200G gut bedient.

Für Valorant auf den niedrigsten Einstellungen braucht ihr also keine dedizierte Grafikkarte. Ein Prozessor mit integriertem Chip reicht hier völlig.

Valorant: Diese Grafikkarte braucht ihr für 60 FPS

Riot rät hier mindestens eine GT 730. Als Alternative gibt es von AMD die R7 240. Im günstigen Einstiegsbereich hat Nvidia aber das bessere Angebot als AMD. Die Karten sind günstiger und vor allem stromsparender.

Bei beiden Grafikkarten handelt es sich um passiv gekühlte Karten. Das bedeutet, dass beide Karten ohne zusätzlichen Stromanschluss auskommen und maximal 75 Watt verbrauchen (so viel schafft der PCIe-Anschluss). Das lohnt sich vor allem dann, wenn ihr kein starkes Netzteil habt.

Valorant: Die Grafikkarte braucht ihr für mehr als 100 FPS:

Grafikkarten von Nvidia: Von Nvidia bietet sich hier die GeForce GTX 1050 Ti an. Der Vorteil an dieser Karte: Sie hat nur einen Radial-Lüfter, ist damit sehr klein und passt in fast jedes Gehäuse. Wollt ihr euren Computer aufrüsten, habt aber kaum Platz zur Verfügung, dann ist das eine gute Möglichkeit.

Die Karte selbst ist ziemlich leise und hat einen niedrigen Verbrauch. Die Verarbeitung und das Design stimmen in diesem Preisbereich ebenfalls. Einen Leistungsträger in Sachen Grafik dürft ihr aber nicht erwarten.

Alternativ könnt ihr auf die GeForce GTX 1650 setzen. Diese ist im Schnitt etwas teurer, bietet aber neben einer moderneren Architektur auch mehr Leistung. Die Leistung der GTX 1650 liegt, laut unserer Kollegen von der GameStar, etwas unter der einer RX 570, bietet aber die bessere Kühlung.

Alternativen von AMD: Bei AMD gibt es derzeit zwei Möglichkeiten, die sich in diesem Bereich eignen. Zum einen ist das die RX 560/70-Serie. Hier würden wir aber zur 570er-Serie raten, da diese für einen geringen Aufpreis deutlich mehr bietet als das kleinere Modell. Für mehr Geld lohnt sich auch noch die 580er-Serie

Wer etwas mehr Geld in die Hand nehmen möchte, dem raten wir zur RX 5000XT-Serie, die langfristig die 500er-Serie ersetzen werden wird. Unsere Kollegen von der GameStar bezeichnen die 5000er-Serie als „längst fällige Ablösung für AMDs in die Jahre gekommene Polaris-Architektur.“ Wer jedoch schon im Besitz einer Polaris-Karte (400er und 500er Serie) ist, für den lohnt sich die Mehrleistung von knapp 10 Prozent nicht.

Egal, ob ihr nun zur GTX 1660, zur RX 570 oder zur 5500XT greift, mit diesen Grafikkarten habt ihr mit mehr als 100fps keine Probleme in Valorant.

Valorant Anti Cheat Error – das könnt ihr dagegen tun

Was ist das für ein Fehler? Habt ihr Valorant frisch auf eurem Gaming-PC installiert, dann könnte es sein, dass folgender Fehler auftaucht: „Vanguard nicht initialisiert.“

Was ist Vanguard? Vanguard ist die Anti-Cheat-Lösung von Riot Games für Valorant und Riot wird für sein Tool Vanguard heftig kritisiert: Die Software greift tief ins System ein und verlangt auch Admin-Rechte, was viele User stört.

So behebt ihr den Fehler: Die einfachste Möglichkeit ist es, den PC neu zu starten. Dann kann sich das Tool Vanguard ebenfalls neu starten und dann funktioniert das Spiel auch für gewöhnlich ohne Probleme.

Valorant Grafikeinstellungen – so stellt ihr sie am besten ein

Im Folgenden geben wir euch ein paar Tipps, die ihr zum Start von Valorant wissen solltet. Wir erklären euch, welche Punkte in den Grafikeinstellungen wichtig sind und auf welche ihr verzichten könnt, falls ihr für mehr FPS auf weniger Leistung verzichten könnt.

Allgemeine Einstellungen

Im Reiter „Allgemein“ könnt ihr anpassen, in welcher Auflösung ihr Valorant spielen wollt. Außerdem könnt ihr hier auch den richtigen Monitor auswählen. Folgende Einstellungen könnten sich für euch ebenfalls als sinnvoll erweisen:

Mit FPS bei Batteriebetrieb begrenzen: Zockt ihr auf einem Laptop, dann könnt ihr so Leistung sparen. Die Einstellung tritt nur in Kraft, solange ihr euren Laptop nicht ans Kabel angeschlossen habt.

Zockt ihr auf einem Laptop, dann könnt ihr so Leistung sparen. Die Einstellung tritt nur in Kraft, solange ihr euren Laptop nicht ans Kabel angeschlossen habt. FPS immer begrenzen: Habt ihr einen 60Hz Bildschirm, der nicht mehr als 60 FPS anzeigen kann, dann könnt ihr hier die FPS auf die Wiederholungsrate eures Bildschirms begrenzen. Das bietet euch ein paar fps mehr, dank mehr Leistung.

Valorant Grafikeinstellungen

In den Grafikeinstellungen könnt ihr das Spiel nach eurem Belieben anpassen. Mit ein paar Einstellungen lässt sich für gewöhnlich Leistung sparen, wenn ihr anstatt auf Grafik lieber auf eine hohe FPS-Zahl setzen wollt.

VSync an- oder ausschalten: Mit VSync synchronisiert eure Grafikkarte die Bildwiederholungsrate an den Monitor. Schafft euer Monitor nur 60Hz, dann stellt die Grafikkarte ebenfalls auf 60 FPS um. VSync braucht aber auch dementsprechend Leistung. Wer Vsync abschaltet, kann dadurch gut und gern die genutzte Leistung um mehrere Prozent reduzieren.

Antialiasing einstellen: Antialiasing oder Kantenglättung lässt das Spiel realistischer wirken. Vor allem scharfe Kanten und Ecken werden von der Grafikkarte geglättet und weicher gestaltet. Verringert ihr diese Einstellung, bringt dies ebenfalls Leistung. Antialiasing ist neben Schattendarstellung häufig der größte Leistungsfresser am PC.

Anisotropes Filtern: Anisotropes Filtern verarbeitet Texturen des Spiels. Damit wirken vor allem die Übergänge zwischen unterschiedlichen Texturen weicher und für das Auge angenehmer.

Valorant: Weitere Tipps für die Einstellungen

Im Reiter „Allgemein“ könnt ihr eure Maus einstellen. Das ist vor allem für schnelle Gefechte sehr wichtig: Hier könnt ihr einstellen, wie empfindlich eure Maus beim Zielen ist, oder wie sich eure Maus verhält.

Am besten geht ihr dafür auf den Übungsplatz und testet die Mausempfindlichkeit durch, bis sie perfekt in eurer Hand liegt.

