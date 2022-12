Wie gut war eigentlich 2009 das MMORPG Runes of Magic?

Runes Of Magic ist ein MMORPG aus dem Jahr 2009, das sich damals großer Beliebtheit erfreute. Doch wie gut war es damals wirklich? Wir von MeinMMO blicken zurück.

Was ist das für ein Spiel? Runes of Magic ist ein kostenloses MMORPG aus Taiwan vom Entwickler Runewalker Entertainment. Publiziert wird es bei uns durch Gameforge, das auch für weitere MMORPGs wie Metin2 und Aion bekannt ist.

Ihr wählt ein Volk sowie eine Klasse, woraufhin ihr ins entsprechende Startgebiet kommt und die Fantasy-Welt Taborea betretet. Die Story handelt davon, dass Götter das Land zum Leben erweckt haben und ein mystisches Erbe aus der Vergangenheit suchen. Ihr als Held sollt sie dabei unterstützen.

Ihr konzentriert euch darauf, im Level aufzusteigen und euren Charakter zu verbessern. Das Maxlevel zum Start lag bei 55, mittlerweile ist es 100.

Folgende Inhalte bietet Runes of Magic:

Dungeons und Bosse in der offenen Welt

Raids für bis zu 36 Spieler

Housing

Crafting

Mounts, allerdings erst mit höherem Level, anfangs müsst ihr zu Fuß gehen

PvP mit verschiedenen Modi

Kostenloser Klon von World of Warcraft

Als Runes of Magic 2009 erscheint, erntet es zunächst Kritik: Es sieht aus wie World of Warcraft – man wirft den Entwicklern vor, das MMORPG zu kopieren. Nicht nur die Grafik, sondern auch die Kämpfe und das User Interface ähneln dem damaligen WoW.

Das war allerdings für Spieler, die sich das Abonnement in WoW nicht leisten konnten, die perfekte Lösung. Deshalb stiegen so viele damals in Runes of Magic ein. „Wenn ihr einen WoW-Klon sucht, ist das euer Spiel“, sagt der Youtuber MMOHuts in einem Video von 2010.

In WoW startete vor Kurzem die neue Erweiterung Dragonflight:

Kombinierbare Klassen

In der Charaktererstellung wählt ihr eure Rasse und eure Klasse, wobei das nicht eure einzige bleibt. Dann könnt ihr durch Schieberegeler aus verschiedenen Gesichtern und Frisuren auswählen, die Haarfarbe anpassen und sogar die verschiedenen Körperregionen anpassen. Charaktere können sehr unterschiedlich groß und breit sein.

Das Klassensystem von Runes of Magic war damals eine Besonderheit. Man levelte 2 Klassen gleichzeitig – z.B. Krieger und Priester. Heute sind es sogar 3. Ihr könnt also zwischen den Klassen und ihren Talenten wechseln. Somit seid ihr als Krieger-Priester ein Paladin. Durch die 3. Klasse ist es mittlerweile noch komplexer, war aber 2009 schon interessant.

Damit bot es schon deutlich mehr Variation als andere MMORPGs zu der Zeit. Klassenlose Systeme gab es damals noch nicht so häufig wie in modernen MMOs.

Sehr, sehr viele Quests

Runes of Magic überhäuft euch mit Quests, was am Anfang erstmal überfordernd wirkt. Ihr erhaltet eine Quest nach der anderen, sogar bevor ihr eure ersten Monster tötet. Das wirkt auf manche Spieler schnell unübersichtlich. Allerdings führen sie euch, wenn ihr sie dann verstanden habt, auch durch das MMORPG und bieten Hilfestellung.

Die Quests an sich lassen euch dann von A nach B laufen und fühlen sich grindy an, da ihr beispielsweise 25 Wölfe suchen und töten müsst. Also eher repetitiv als individuell und spannend. Der Youtuber TheLazyPeon testete Runes of Magic letztes Jahr aus heutiger Sicht und gab nach 40 Minuten mit den Worten „Das zieht meine Willenskraft aus mir raus“ auf. Die Quests waren ihm zu eintönig.

So sah Runes of Magic im Jahr 2010 aus. Quelle: Youtube/MMOHuts

Ein großes Problem war und ist der Platz im Inventar – Der reicht bei Weitem nicht aus, um alles mitzunehmen, was man durch die Abschlüsse von Quests bekommt. Sowohl früher als auch heute reicht eure Tasche einfach nicht aus.

Starke Pay2Win-Aspekte

Youtuber Pwnance testete Runes of Magic letztes Jahr und betitelte es in seinem Fazit als „Credit Cards of Magic“ Der Cash-Shop des MMORPGs bietet viele Möglichkeiten, euren Charakter gegen Echtgeld zu verbessern und wird im späteren Spielverlauf immer wichtiger, um mit anderen mitzuhalten. Es gibt zum Beispiel Juwelen, die euer Item entweder verbessern oder fehlschlagen und es verschlechtern.

Wer stirbt, verliert Erfahrung. Deshalb kann man Items kaufen, die das verhindern. Zudem gibt es sehr starke Runen und weitere Gegenstände, die sich ingame schwer bis gar nicht farmen lassen.

Auch das Problem mit den Inventarplätzen lässt sich lösen, indem man Echtgeld investiert. Deshalb ist es für Free2Play-Spieler vermutlich nie verbessert worden, auch wenn sich jeder darüber beschwert.

Um für das entsprechende Level immer am besten ausgerüstet zu sein, kann man die Ausrüstung direkt im Cash-Shop kaufen. Alle paar Level gibt es dann etwas Neues.

Der Youtuber Josh Strife Hayers spricht in einem Video über Spieler, die er im Discord angetroffen hat. Sie gaben an, über 10.000 Dollar für Runes of Magic ausgegeben zu haben und hätten immer noch nicht die bestmögliche Ausrüstung.

Gibt es das Spiel heute noch? Ihr könnt Runes of Magic noch heute spielen – sogar auf Steam. In seinem Heimatland Taiwan ist es allerdings bereits offline und wird vermutlich auch in Europa irgendwann sterben, da die Spielerzahlen sehr gering sind.

Laut SteamDB waren zum Höhepunkt der letzten 24 Stunden 212 Spieler gleichzeitig in Runes of Magic online. Durch den eigenen Client dann noch ein paar mehr. Die Frage, ob es sich heute noch lohnt, sollte sich jeder selbst stellen. Zumindest für den Nostalgie-Aspekt solltet ihr mal wieder reinschauen, bevor es zu spät ist.

Habt ihr Runes of Magic damals gespielt, oder spielt es vielleicht sogar heute noch? Welche Klassen habt ihr gewählt? War es eine gute Alternative zu WoW? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!