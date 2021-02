Wie gefiel euch die Eröffnungszeremonie der BlizzCon 2021?

Diablo, Hearthstone und WoW waren die großen Titel der Eröffnungszeromnie auf der BlizzCon 2021. Wie gefielen euch die Ankündigungen? Stimmt hier ab.

Um was geht es? Am Freitagabend, dem 19. Februar 2021, startete um 23:00 Uhr die BlizzCon. Den Anfang machte die etwa einstündige Eröffnungszeromie. Traditionell haut Blizzard hier die großen Klopper raus und verrät, was in ihren Franchises passiert, welche neuen Spiele und Inhalte kommen.

Die riesigen Überraschungen blieben in diesem Jahr aus. Bedingt durch Leaks wusste man vorher schon von den neuen Inhalten zu World of Warcraft Classic und der Retail-Version mit dem aktuellen Addon Shadowlands.

Trotzdem befeuerten epische Trailer die Stimmung der Zuschauer in den Livestreams.

Was wurde auf der BlizzCon 2021 angekündigt?

WoW: Mit einem Cinematic tauchte Blizzard in die Lore von WoW: Shadowlands ein. Das Video „Die Waffe Anduin Wrynn“ dreht sich darum, wie Anduin zu seiner neuen Gestalt kam.

Für WoW: Classic wurde die Erweiterung The Burning Crusade vorgestellt.

Hearthstone: In Blizzards Kartenspiel drehte sich die Vorstellung um die 17 neuen Karten, die mit der Erweiterung „Geschmiedet im Brachland“ ins Spiel kehren.

Diablo: Für das Franchise von Diablo gab es zwei Ankündigungen. Der neue Teil, Diablo 4, stellte die neue Klasse „Rogue“ vor. Eine Jägerin, die ihr mit 3 Spezialisierungen spielen könnt.

Nostalgische Gefühle gibts bei der Ankündigung der Remastered Version eines Klassikers. Diablo II: Resurrected wird noch im Jahr 2021 veröffentlicht. Für PC und Konsolen.

Stimmt jetzt bei der BlizzCon-Umfrage ab

Wir von MeinMMO wollen von euch wissen, wie die Ankündigungen der Eröffnungszeremonie bei euch ankamen. Gefielen euch die Trailer und generell die neuen Inhalte sehr gut? Seid ihr da neutraler Meinung oder seid ihr unzufrieden damit?

Hier im Artikel findet ihr die Umfrage, bei der ihr einen Punkt als Antwort wählen könnt. Stimmt jetzt ab und zeigt uns damit eure Meinung.

Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, warum ihr so entschieden habt. Was euch im Speziellen gefiel oder warum die Messe in diesem Jahr nicht so gut bei euch ankam.

Wer die Eröffnungszeremonie verpasst hat, kann in unserem Liveticker zur BlizzCon 2021 nachlesen, welche Ereignisse sich dort abspielten und warum die musikalische Einlage zu Beginn überraschend war.