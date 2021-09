Wie Blizzard verzweifelt trickst, um die Spielerzahlen zu steigern

Diese Woche gab es Neuigkeiten von Blizzard und Amazon sowie eine Protestaktion auf Twitch. Erfahrt mehr darüber in unserem MeinMMO-Podcast.

Das sind die Themen: Bei Blizzard gab es im Quartalsbericht erneut schlechte Nachrichten über sinkende Spielerzahlen. Die monatlichen aktiven User gehen seit Jahren zurück. Das bekämpft die Firma nun durch einen Trick.

Die Verschiebung des MMORPGs Lost Ark auf Anfang 2022 hat Fans aufgebracht und viele verärgert, doch das passierte zum Wohle des Spiels. Es würde sich sonst mit New World beißen. CoD Vanguard hat in der Woche neue Infos gezeigt und den Multiplayer enthüllt.

Auf Twitter äußerte sich der Chef des Publishers Tripwire zu dem umstrittenen Abtreibungsgesetz von Texas und trat daraufhin von seinem Posten zurück.

Hier sind die Themen im Überblick:

Neben den News geben wir in dem Podcast auch unsere Experten-Meinungen zu den jeweiligen Themen ab und ihr könnt in den Kommentaren euren eigenen Senf dazugeben. Diskutiert mit uns mit!

Dabei sind:

Neben dem Special haben wir in der vergangenen Woche wieder eine News-Show aufgezeichnet. Die Themen waren diesmal die Beta von Diablo 2: Resurrected, der neue Chef von Blizzard, Among Us und mehr.

