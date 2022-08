Amazon: Die schnelle SSD WD_BLACK SN850 für PC & PS5 gibt’s jetzt günstig wie nie

Bei Amazon bekommt ihr die schnelle SSD WD_BLACK SN850, die sich für den PC und die PS5 eignet, aktuell zum Tiefstpreis im günstigen Angebot.

Sowohl am PC als auch auf der PS5 kann man eigentlich kaum genug Speicherplatz haben. Spiele nehmen heute extrem viel Platz ein und liefern regelmäßig Updates und Patches, die den Speicherhunger nochmal in die Höhe treiben. Abhilfe schafft hier eine weitere SSD wie die WD_BLACK SN850, die aktuell bei Amazon besonders günstig zu haben ist.

Amazon: So gut ist das Angebot

Das Angebot: Amazon bietet die WD_BLACK SN850 mit 1 TB aktuell für günstige 119,90€ an. Der Versand ist wie immer beim Anbieter kostenlos.

Der Preisvergleich: Die UVP der SSD beträgt 238,99 Euro, der Rabatt entspricht etwa 50%. Mit dem Angebot kann aktuell kein anderer Anbieter mithalten. Alternate und Notebooksbilliger.de bieten die Festplatte gerade ebenfalls für nur 119,90€ an, hier kommen aber noch Versandkosten in Höhe von 6,99 Euro bzw. 3,99 Euro dazu.

Amazon bietet also den klar besten Preis aktuell und bietet damit auch den absoluten Tiefstpreis. Erst einmal zuvor war die SSD so günstig zu haben. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt im Angebot: WD_Black SN850

WD_BLACK SN850: SSD für PC & PS5

Die WD_BLACK SN850 ist mit 7.000 MB/​s lesend und 5.300 MB/s schreibend eine besonders schnelle SSD. Von dieser Power könnt ihr sowohl am PC als auch mit der PS5 profitieren. Dank M.2-Format via PCIe 4.0 ist der Ein- und Umbau ganz einfach. Ein passender Kühlkörper ist ebenfalls schon mit an Bord. Ihr müsst also nichts dazu kaufen und trotzdem ist die neue SSD vor Überhitzung geschützt.

Die Speicherkapazität beträgt 1 TB, was ausreichen sollte, um einige Spiele und Daten zu sichern. Wenn ihr euren Speicher erweitern wollt/müsst, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür.

Übrigens ist selbst der Architekt der PS5 von der Festplatte überzeugt und würde sie empfehlen:

Chef-Architekt der PS5 verrät, welche SSD er am besten findet

Hier die technischen Daten der SSD in der Übersicht:

Speicherkapazität 1 TB Bauform Solid State Module (SSM) Formfaktor M.2 2280 Schnittstelle M.2/​M-Key (PCIe 4.0 x4) Lesen 7.000 MB/​s Schreiben 5.300 MB/s SLC-Cached Speichermodule 3D-NAND TLC, Kioxia, 96 Layer (BiCS4) TBW 600TB Controller WD Black G2, 8 Kanäle Cache 1 GB (DDR4-2666), SLC-Cache Protokoll NVMe 1.4 Abmessungen 80 x 23,4 x 8,8 mm Besonderheiten M.2-Kühlkörper, LED-Beleuchtung (RGB) Herstellergarantie fünf Jahre

