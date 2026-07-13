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Unsere Ordensbrüder von der GameStar ehren diese Woche den Imperator aus Warhammer 40.000, beginnen mit verbotenem Wissen für Ketzer

Benedict Benedict Grothaus Lesezeit 2 Minuten
Warhammer 40k dawn of war 4 necron warrior titel

Warhammer 40.000 ist eine düstere Welt mit komplizierten Verstrickungen und einer Lore, die sich über Jahrzehnte entwickelt hat. Unsere Ordensbrüder von der GameStar haben sich zur Aufgabe gemacht, euch eine Woche lang intensiv tiefer eintauchen zu lassen.

Warhammer
Warhammer

Ich bin einfach mal so frech und behaupte: Mittlerweile habe ich den größten Teil unserer Redaktion und einen guten Teil unserer Schwesternseite GameStar mit Warhammer angesteckt. Ihr habt gut dazu beigetragen mit eurem Interesse, allein an der Umfrage zum besten Warhammer-Setting haben über 4.000 Leute teilgenommen!

Jetzt hat sich die GameStar dazu entschieden, die Lehren des Imperators selbst zu verbreiten. Eine Woche lang, vom 13. bis zum 19. Juli, erscheinen täglich Inhalte zu der finsteren Dystopie von Warhammer. Natürlich könnt ihr dort Experten-Talks erwarten mit Leuten, die quasi in Warhammer leben – wie mir! Wann genau der Podcast erscheinen wird, kann ich allerdings noch nicht sagen. Weiter auf dem Plan stehen Dinge wie:

Ihr findet alle Artikel auf der Themenseite für die Warhammer-Woche auf GameStar, wo bereits einige Stücke erschienen sind, darunter eines, das ich unseren loyalen Brüdern und Schwestern gar nicht zugetraut hätte!

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Der Trailer zur 11. Edition von Warhammer 40.000 zeigt den Imperator überraschend lebendig

Ausgerechnet die größten Loyalisten verbreiten das schlimmste verbotene Wissen

Bei einem meiner letzten Besuche in der Redaktion haben wir einen großen Test gemacht: Zu welchem Orden der Space Marines gehören wir eigentlich?. Das Ergebnis war dabei recht eindeutig: Die GameStar sind fast ausschließlich Loyalisten, während ihr hier auf MeinMMO die Verräter findet.

Spannend also, dass die Themenwoche mit einem Artikel zu den größten Schrecken des Warp beginnt, vor denen sich sogar die Chaos-Götter angeblich fürchten. Das ist Wissen, das selbst bei der Inquisition noch unter Verschluss stehen und die höchste Freigabestufe erfordern würde …

Mal so nebenbei: Worüber würdet ihr gerne mehr lesen? Xenos, den Warp, das Imperium? Eine Spezies, die ihr liebt und die kaum einer kennt? Schreibt uns einen Kommentar!

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In Warhammer ist aktuell viel los, seit Games Workshop die 11. Edition des Tabletops offiziell vorgestellt hat, und das vor allem, weil der Imperator nach vielen Jahrtausenden zum ersten Mal ein echtes Lebenszeichen von sich gegeben hat … oder so ähnlich: Warhammer 40.000 zeigt den Imperator in strahlender Rüstung und als Leiche zugleich – Wie kann das sein?

Ave Imperator!

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