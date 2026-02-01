Welches Warhammer-Setting ist das beste? Der Imperator wäre stolz auf eure Meinung, aber wütend auf Platz 2

Welches Warhammer-Setting ist das beste? Der Imperator wäre stolz auf eure Meinung, aber wütend auf Platz 2

MeinMMO wollte von euch wissen, welche Welt von Warhammer ihr am besten findet: Warhammer 40.000, Age of Sigmar, Fantasy – oder doch eines der „Spin Offs“? Der Sieger ist mehr als eindeutig, aber was danach kommt, hat uns dann doch ziemlich überrascht.

Warhammer besteht aus mehreren großen Welten, die alle ihre eigene Lore, eigene Charaktere und eine unabhängige Handlung haben. Zu jedem dieser Settings gibt es ein separates Tabletop, Bücher und Videospiele, um voll in die jeweilige Welt eintauchen zu können.

Wir wollten von euch in einer Umfrage wissen, welche dieser Welten ihr am besten findet – eigentlich nur als Barometer für uns, um ein wenig zu taxieren, welche Bereiche wir noch ausbauen müssen.

Allerdings habt ihr fleißig mitgemacht: 3.966 Stimmen kamen zusammen, wobei eine Mehrfach-Auswahl erlaubt war – schließlich darf man mehr als eine Sache mögen. Auf Platz 1 ist mit weitem Abstand bei 1.710 Stimmen (43 %) Warhammer 40.000.

Seid ihr anderer Meinung? Die Umfrage steht immer noch offen. Bedenkt nur, dass alle Daten direkt zur Inquisition weitergeleitet werden. Wir haften nicht für überraschende Besuche:

Das ist wenig überraschend, bedenkt man, wie viel Lore diese Welt beinhaltet und welche Faszination von der grimmigen Dunkelheit ausgeht, die dem Setting zu eigen ist. Wer noch nicht überzeugt ist: 2026 ist das optimale Jahr, um Warhammer-Fan zu werden.

Die nachfolgenden Plätze dagegen waren… überraschend, insbesondere, da Fantasy eine lange Zeit auf Platz 2 geführt hat und erst irgendwann in den letzten Tagen abgelöst wurde. Und das ausgerechnet durch die größte Katastrophe, die das Imperium der Menschheit je gesehen hat.

Der Trailer zur neuen Edition der Horus Heresy in Warhammer 40.000
Der größte Verrat der Menschheit ist euer zweitliebstes Thema

Auf Platz 2 mit aktuell 708 Stimmen (18 %) Steht die „Horus Heresy“, oder der Große Bruderkrieg. Ursprünglich als Teil von Warhammer 40.000 geführt, ist die mittlerweile fast schon ein eigenes Setting, weil sie 10.000 Jahre zuvor spielt. Die Community spricht deswegen oft von „Warhammer 30k.“

Die Horus-Häresie ist der große Verrat des Kriegsmeisters Horus Lupercal am Imperator: Er hat sich mit den dunklen Göttern verschworen, um seinen Vater zu stürzen, was den Untergang des Imperiums und möglicherweise der Galaxie nach sich gezogen hätte.

Verheerend war an diesem Krieg, dass nicht nur Horus und seine Legion alleine sich aufgelehnt haben, sondern dass die Hälfte aller Primarchen samt ihrer Legionen der Space Marines zu Verrätern wurden, etliche davon im Namen eines bestimmten Gottes, andere im Namen des ungeteilten Chaos.

Horus war bei diesem Verrat sogar beinahe erfolgreich und hat den Imperator so sehr geschwächt, dass dieser seitdem an seinen Goldenen Thron gefesselt ist und nur durch diesen am Leben gehalten wird. Der Grund, warum Häretiker ihn oft als „Leichenimperator“ bezeichnen.

Aus der Häresie selbst hat Games Workshop mittlerweile ein eigenständiges System mit neuen (und noch größeren) Miniaturen gemacht. Viele Modelle der Horus-Häresie können auch für Warhammer 40.000 genutzt werden, aber nicht alle.

In der Community gibt es gespaltene Meinungen zum System. Während die Lore grundsätzlich auf viel Interesse trifft, wünschen sich besonders Fans der anderen Systeme mehr Fokus auf ihre Lieblinge. Die sind auch bei euch in der Umfrage vertreten:

Könnte der Imperator noch aufstehen, würde er wohl mit einer Hand für eure Wahl von Warhammer 40.000 applaudieren, nur um die andere zur Faust zu ballen dafür, dass ihr an seine größte Niederlage erinnert.

Wobei man nicht einmal so ganz genau sagen kann, wie glücklich Big E wirklich mit dem aktuellen Stand des 41. bzw. 42. Jahrtausends ist. Schließlich wollte er nie als Gott verehrt werden, eher im Gegenteil. Aber selbst einer seiner noch treuen Söhne ist sich nicht mehr sicher, wie haltbar das noch ist: Der neue Chef vom Imperium in Warhammer 40.000 fragt, ob der Imperator ein Gott ist, dabei müsste er es besser wissen

