Das Strategie-Spiel World of Warships: Legends bekommt mit dem Update 3.9 eine ganze Reihe neuer Inhalte wie neue Zerstörer und Büros. Zur Feier des Updates verlosen wird in Zusammenarbeit mit Wargaming eine PS5-Konsole.

Das bringt das Update 3.9: Lichtet die Anker! In World of Warhips: Legends wurde ein neues Update gesichtet. Unter dem Titel “Der Atem des Drachen” bringt das Update 3.9 zwei panasiatische Zerstörer: Shia An (Tier 1) und Hsienyang (Tier 7), die über Tiefwassertorpedos verfügen und verheerenden Schaden anrichten.

Mit ihnen zusammen kommen außerdem zwei legendäre Kapitäne der Qing-Dynastie: Admiral Sa Zhenbing und Kapitän Deng Shichang. Sie glänzen mit ihren eigenen besonderen Fähigkeiten, um die ihr eigene Strategie und Spielstil bauen könnt.

Mit dem Update 3.9 wird außerdem der zeitlich begrenzte Feldzug “Quelle der Weisheit” fortgesetzt. Er bietet euch neue Missionen mit besonderen Belohnungen wie:

Booster

Tarnungen

EXP

Währung

Kisten und Aufnäher

Als ultimative Belohnung gibt es am Ende den französischen Zerstörer Siroco (Tier 4) mit seinen dicken 130 mm Kanonen und deutschen Kreuzer Mainz (Tier 7) mit seiner starken Panzerung.

In dem Update gibt es außerdem zwei neue Büros, für die ihr euch entscheiden könnt:

Das Schlachtschiff UNS Montana, mit dem ihr an schweren Schlachten teilnehmen könnt

oder das Projekt “Drachenflotte”, das den panasiatischen Zweig eurer Marine verstärkt

Außerdem kommt die beliebte Godzilla vs. Kong-Kooperation zurück. Das Update ist bereits live und kann heruntergeladen werden. Die Season 20 endet am 20. Dezember.

Bei World of Warships: Legends handelt es sich um die Konsolen-Version des kostenlosen PC-MMOs World of Warships. Sie kommt mit angepasstem User-Interface, bietet euch aber genau wie die PC-Version dicke navale Schlachten und historische Persönlichkeiten, die ihr als Kapitäne spielen könnt. Mehr Infos findet ihr in unserem Info-Hub.

World of Warships: Legends stellt das große Update 3.9 vor

Das könnt ihr gewinnen: In Zusammenarbeit mit Wargaming verlosen wir nicht mehr und nicht weniger als eine schicke neue PS5-Konsole. Obwohl die neue Generation der Sony-Konsolen vor über einem Jahr auf den Markt gegangen ist, sind sie weiterhin knapp und nur schwer erhältlich.

Mit etwas Glück könnt ihr hier daher eine der begehrten Konsolen abstauben.

So könnt ihr teilnehmen: Um in den Lostopf zu kommen, müsst ihr euch zunächst einen Account bei MeinMMO erstellen und euch damit einloggen. Dann wird für euch unten ein Verlosungs-Tool erscheinen, in dem ihr euch registrieren könnt.

Dadurch landet ihr dann direkt im Lostopf:

Die Verlosung endet am 5. Dezember. Der Gewinner oder die Gewinnerin werden dann von uns über die Mail-Adresse kontaktiert, die bei der Registrierung im Verlosungs-Tool angegeben wurde, um die Versandadresse für die Konsole zu erfragen. Die Daten werden an unsere Partner von Wargaming zwecks Versand weitergeleitet und danach gelöscht.

Bei weiteren Fragen könnt ihr euch an uns in den Kommentaren im Artikel wenden oder in unserem Discord im Channel zu Fragen und Freedback.

Viel Glück bei der Verlosung!