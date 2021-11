PS5 ist beste Hardware 2021 – Der PC aber die ultimativ beste Hardware aller Zeiten

So viel zu den Golden Joystick Awards 2021. Was sagt ihr zu der Auswahl? Hättet ihr anders abgestimmt? Dann lasst es uns doch in den Kommentaren hier wissen.

Was hat die PS5 gewonnen? In der Kategorie „Beste Gaming Hardware“ hat dieses Jahr die PlayStation 5 gewonnen. Das war letztes Jahr noch die Grafikkarte RTX 3080 . Doch wer jetzt als PS5-Fan schon jubelt und die aktuelle PlayStation als die beste Hardware sieht, muss die Liste der Auszeichnungen bis zum Ende lesen.

Was sind die Golden Joystick Awards? Seit 1983 werden jedes Jahr im Rahmen der Golden Joystick Awards Preise für Spiele und zum Thema Gaming verliehen. Die Abstimmung erfolgt online und jeder kann teilnehmen. 2021 fand die Zeremonie am 23. November statt.

Insert

You are going to send email to