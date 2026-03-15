Die Wahl des ersten Pokémon in Feuerrot und Blattgrün hat viel größere Folgen als gedacht und eine neue Generation entdeckt das jetzt

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2 Min. Johanna 0 Kommentare Lesezeichen
Die Wahl des ersten Pokémon in Feuerrot und Blattgrün hat viel größere Folgen als gedacht und eine neue Generation entdeckt das jetzt

Je nachdem, ob ihr Bisasam, Glumanda oder Schiggy am Anfang eures Kanto-Abenteuers in Pokémon Blattgrün oder Feuerrot auswählt, habt ihr im Spiel die Aussicht auf ein anderes legendäres Pokémon.

Was wird beeinflusst? Mythen rund um Pokémon, die sich Spieler untereinander weitererzählt haben, gibt es viele. Beispielsweise der Glaube, einfach nur doll den B-Knopf drücken zu müssen, damit der Pokéball mit dem zu fangenden Pokémon auch wirklich zu bleibt.

Ein Mythos entpuppt sich allerdings als wahr. Die Wahl des Starters in der Kanto-Region in den Editionen Blattgrün und Feuerrot, also zwischen Bisasam, Glumanda und Schiggy, beeinflusst, welchem legendären Pokémon, Entei, Suicune oder Raikou, ihr im weiteren Spielverlauf begegnen werdet.

Die neueste Generation wird mit den Editionen Wind und Welle eingeläutet:

Der Trailer zur 10. Generation von Pokémon zeigt die neue Region und die drei Starter
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Pokémon für Pokémon

Wer begegnet wem? Den legendären drei Raubkatzen könnt ihr erst im Post-Game, also nach den Top Vier begegnen. So ist die Wahl des Starters mit der Begegnung verknüpft:

  • Habt ihr euch für das Pflanzen-Pokémon Bisasam entschieden, wird euch Entei begegnen.
  • Habt ihr euer Abenteuer mit Glumanda gestartet, könnt ihr Suicune treffen.
  • Wenn ihr Schiggy gewählt habt, habt ihr die Chance, Raikou zu fangen.

Entei, Suicune und Raikou sind nicht so leicht zu fangen. Ihr werdet ihnen zufällig in Kanto im hohen Gras begegnen und sie werden sofort als ersten Zug fliehen. Das Aufsparen des Meisterballs ist also essentiell oder aber ihr schafft es, die legendären Pokémon direkt mit einem Statuseffekt in den Kampf zu binden.

Ihr werdet leider pro Spielstand die Chance nur auf ein legendäres Raubkatzen-Pokémon bekommen. Um den Pokédex zu vervollständigen, seid ihr gezwungen, zu tauschen.

Spieler, die damals schon in den originalen Editionen auf dem GBA versucht haben, sie alle zu fangen, werden sich sicher noch an diese Mechanik erinnern. Wer die Spiele jedoch jetzt erst auf der Switch entdeckt, dürfte genau so überrascht sein, wie die vorangegangene Generation damals, wenn die Starter-Wahl unerwartete Auswirkungen hat.

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Es gibt insgesamt 386 Pokémon, die in den Editionen Feuerrot und Blattgrün gefangen werden können. Bis zu dem Release auf der Nintendo Switch waren einige Pokémon nur durch den Besuch eines Events erhältlich. Das hat sich jetzt allerdings geändert, sodass der Pokédex nach 22 Jahren vervollständigt werden kann: Nach 22 Jahren könnt ihr euren Pokédex in Feuerrot und Blattgrün auf der Nintendo Switch endlich vervollständigen

Quelle(n): techradar.com, Bildquelle Schiggy, Bildquelle Glumanda, Bildquelle Bisasam
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