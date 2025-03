Nach mehr als 25 Jahren fühlt es sich immer noch richtig an, den B-Knopf fest zu drücken, um ein Pokémon zu fangen

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Aber es nicht zu tun, fühlt sich falsch an und ich kann nicht anders. Damals war es der klobige, graue Game Boy, heute ist es die filigrane Nintendo Switch. Sobald ich den Pokéball werfe, wandert mein Daumen automatisch zum B-Knopf, und ich halte ihn gedrückt. Der Knopf bleibt so lange fest gedrückt, bis der Ball aufhört zu zittern und das Pokémon endgültig darin sitzen bleibt.

Pokémon Rot/Blau auf dem Gameboy löste 1999 einen regelrechten Boom unter uns Kindern aus. Pokémon war plötzlich der heiße Scheiß und wir sprachen alle nur noch über die Spiele und den Anime. Einige von uns schlüpften sofort in die Rolle der Taschenmonster und riefen beim Spielen in der Schulpause Worte wie „Pikachu“ und „Bisasam“ vor sich hin. Das führte bei vielen Erwachsenen zu Kopfschütteln und dem Vorwurf der Verblödung meiner Generation.

Als Kind der 90er habe ich noch so gerade eine Zeit erlebt, in der Internet in jedem Haushalt eine Rarität war. Über Spiele tauschte man sich auf dem Schulhof oder mit den Nachbarskindern aus.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to