Nach 22 Jahren könnt ihr euren Pokédex in Feuerrot und Blattgrün auf der Switch endlich vervollständigen

In Pokémon Feuerrot und Blattgrün war es nur einigen wenigen Spielern möglich, den Pokédex zu vervollständigen. Schuld daran waren besondere Items, die nur bei Events ergattert werden konnten. Für den Re-Release auf der Nintendo Switch hat Gamefreak die Items für alle Spieler im Titel zugänglich gemacht.

22 Jahre nach Release haben es Pokémon Feuerrot und Blattgrün zum 30-jährigen Jubiläum des Pokémon-Franchises auf die Nintendo Switch geschafft. Es können in diesen Versionen nicht nur die 151 Pokémon aus der Generation gesammelt werden, sondern auch zusätzlich die legendären Pokémon Lugio, Ho-Oh und Deoxys, die ursprünglich aus der 2. Generation stammen.

Das war bei Release allerdings nur möglich, wenn Spieler zwei bestimmte Items bekommen hatten: Das Geheimticket und das Auroraticket.

Das Besondere: Die beiden Items konnten im Spiel nur auftauchen, wenn Spieler ein Vor-Ort-Event besucht hatten.

Der Nachteil: Diese Events und die dementsprechende Verteilung an Spieler waren begrenzt, weswegen es vielen Pokémon-Spielern verwehrt blieb, die Hauptaufgabe, das Vervollständigen des Pokédex, überhaupt abzuschließen. Wer außerhalb von Amerika und Japan lebte, hatte beispielsweise keine Möglichkeit, an die Tickets zu kommen.

In den Feuerrot- und Blattgrün-Versionen auf der Nintendo Switch tauchen die beiden Items allerdings auf, sodass Lugia, Ho-Oh und Deoxys endlich einfacher gefangen werden können.

Im Zuge des 30-jährigen Jubiläums von Pokémon wurden nicht nur Pokémon Feuerrot und Blattgrün auf die Switch geholt, sondern auch die 10. Generation angekündigt. Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Lugia, Ho-Oh und Deoxys endlich in Feuerrot und Blattgrün fangen

Wo sind das Geheimticket und Auroraticket zu finden? Die neuen Feuerrot- und Blattgrün-Versionen machen es euch einfach, an die beiden besonderen Tickets zu kommen. Um sie zu erhalten, müsst ihr einfach nur die Top 4 und den Champ besiegen und dann in die Ruhmeshalle einziehen. Danach befinden sich die Items automatisch in eurem Inventar.

Wie fängt man Lugia, Ho-Oh und Deoxys? Danach geht es ans Fangen. Mit dem Geheimticket könnt ihr zum Nabelfels reisen, wo sich Lugia und Ho-Oh befinden. Der Fels ist eine Insel der Sevii Eilanden und kann mit dem Boot in Orania City erreicht werden.

Das Auroraticket löst ihr ebenfalls beim Boot in Orania City ein und werdet dann zur Entstehungsinsel befördert. Hier könnt ihr dann Deoxys herausfordern und fangen.

Pokémon Feuerrot und Blattgrün sind für viele ein Stück der Kindheit oder vielleicht sogar genau der Einstieg in das Franchise gewesen. So auch für MeinMMO-Redakteur Niko Hernes, der mehr wusste als seine Schwester und sein Wissen für einen Streich genutzt hat: Wegen einem falschen Tipp habe ich meiner kleinen Schwester Pokémon versaut