Nach 22 Jahren könnt ihr euren Pokédex in Feuerrot und Blattgrün auf der Switch endlich vervollständigen

News
2 Min. Johanna 0 Kommentare Lesezeichen
Nach 22 Jahren könnt ihr euren Pokédex in Feuerrot und Blattgrün auf der Switch endlich vervollständigen

In Pokémon Feuerrot und Blattgrün war es nur einigen wenigen Spielern möglich, den Pokédex zu vervollständigen. Schuld daran waren besondere Items, die nur bei Events ergattert werden konnten. Für den Re-Release auf der Nintendo Switch hat Gamefreak die Items für alle Spieler im Titel zugänglich gemacht.

22 Jahre nach Release haben es Pokémon Feuerrot und Blattgrün zum 30-jährigen Jubiläum des Pokémon-Franchises auf die Nintendo Switch geschafft. Es können in diesen Versionen nicht nur die 151 Pokémon aus der Generation gesammelt werden, sondern auch zusätzlich die legendären Pokémon Lugio, Ho-Oh und Deoxys, die ursprünglich aus der 2. Generation stammen.

Das war bei Release allerdings nur möglich, wenn Spieler zwei bestimmte Items bekommen hatten: Das Geheimticket und das Auroraticket.

Das Besondere: Die beiden Items konnten im Spiel nur auftauchen, wenn Spieler ein Vor-Ort-Event besucht hatten.

Der Nachteil: Diese Events und die dementsprechende Verteilung an Spieler waren begrenzt, weswegen es vielen Pokémon-Spielern verwehrt blieb, die Hauptaufgabe, das Vervollständigen des Pokédex, überhaupt abzuschließen. Wer außerhalb von Amerika und Japan lebte, hatte beispielsweise keine Möglichkeit, an die Tickets zu kommen.

In den Feuerrot- und Blattgrün-Versionen auf der Nintendo Switch tauchen die beiden Items allerdings auf, sodass Lugia, Ho-Oh und Deoxys endlich einfacher gefangen werden können.

Im Zuge des 30-jährigen Jubiläums von Pokémon wurden nicht nur Pokémon Feuerrot und Blattgrün auf die Switch geholt, sondern auch die 10. Generation angekündigt. Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Der Trailer zur 10. Generation von Pokémon zeigt die neue Region und die drei Starter
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Nach 22 Jahren könnt ihr euren Pokédex in Feuerrot und Blattgrün auf der Switch endlich vervollständigen Nintendo überführt Raubkopierer durch Reddit, fordert 4,5 Millionen US-Dollar Schadenersatz, findet das respektvoll 9-Jähriger entwickelt geniale Methode, um seine Pokémon-Karten vor Dieben zu schützen – Jahre später bereut er es Lego-Fan baut exklusives Set von Pokémon im Wert von 650 Euro selbst nach und schenkt Community die Anleitung Wie entstehen neue Pokémon-Karten? Wir haben in Japan mit Künstlern und Testern gesprochen Ein Pokémon-Profi sagt, dass 90 % der besten Spieler der Welt bei Turnieren cheaten Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel Pokémon Karmesin und Purpur bringen neuen Trailer im Stil von Blair Witch Project – „Töten Pokémon jetzt?“ Neuer Trailer zu Pokémon Karmesin & Purpur spaltet Fans: „Ambitioniert“ und „grob“ Pokémon im Multiplayer: Neue Editionen Karmesin und Purpur zeigen Release im Trailer RPG zu Warhammer 40.000 zeigt neuen Teaser, jetzt spricht der größte Sammler im Universum persönlich 20 Jahre nach Inuyasha auf RTL 2 legt Crunchyroll endlich das Ende auch für Deutschland nach

Lugia, Ho-Oh und Deoxys endlich in Feuerrot und Blattgrün fangen

Wo sind das Geheimticket und Auroraticket zu finden? Die neuen Feuerrot- und Blattgrün-Versionen machen es euch einfach, an die beiden besonderen Tickets zu kommen. Um sie zu erhalten, müsst ihr einfach nur die Top 4 und den Champ besiegen und dann in die Ruhmeshalle einziehen. Danach befinden sich die Items automatisch in eurem Inventar.

Wie fängt man Lugia, Ho-Oh und Deoxys? Danach geht es ans Fangen. Mit dem Geheimticket könnt ihr zum Nabelfels reisen, wo sich Lugia und Ho-Oh befinden. Der Fels ist eine Insel der Sevii Eilanden und kann mit dem Boot in Orania City erreicht werden.

Das Auroraticket löst ihr ebenfalls beim Boot in Orania City ein und werdet dann zur Entstehungsinsel befördert. Hier könnt ihr dann Deoxys herausfordern und fangen.

Mehr zum Thema
1
Wegen einem falschen Tipp habe ich meiner kleinen Schwester Pokémon versaut
von Niko Hernes
2
Pokémon Pokopia: Alles Wichtige zum Release auf Switch, Demo und Trailer
von Alexander Mehrwald
3
Spieler entdecken Fossilien in Pokémon Pokopia, hoffen auf mehr als nur Collectibles
von Caroline Fuller

Pokémon Feuerrot und Blattgrün sind für viele ein Stück der Kindheit oder vielleicht sogar genau der Einstieg in das Franchise gewesen. So auch für MeinMMO-Redakteur Niko Hernes, der mehr wusste als seine Schwester und sein Wissen für einen Streich genutzt hat: Wegen einem falschen Tipp habe ich meiner kleinen Schwester Pokémon versaut

Quelle(n): videogameschronicle.com, eurogamer.de, Pokéwiki, Pokéwiki
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
WoW Sauercrowd Finale

Das Finale von Sauercrowd war wild: Naguura tankt mit ihrem Paladin, HandOfBlood eskaliert

Marathon Destroyer, ARC Raiders Scrappy

ARC Raiders reagiert auf die „Rivalität“ mit Marathon, erinnert Gamer daran, worauf es wirklich ankommt

Titelbild Retoure Amazon RAM

Ein Nutzer kauft spontan 25 Kilo Müll für 80 Euro von Amazon, hat Glück, erhält 40 Stück DDR5-RAM

Warhammer 40k Space Marine 2 Titus mit Bolter in der Hand Titel

Nutzer baut einen Bolter der Space Marines „in Lebensgröße“, selbst eingefleischte Fans von Warhammer 40.000 meinen: Der ist zu groß

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx