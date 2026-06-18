In der neuen Staffel von Vox Machina habe ich vor Freude geschrien, aber kaum jemand wird das verstehen 

Gestern erschienen 3 neue Folgen der vierten Staffel von Critical Roles Animationsserie „The Legend of Vox Machina“ auf Amazon Prime – und ein Überraschungsauftritt ließ das Fanherz von MeinMMO-Redakteurin Caro (und auch sie selbst) laut aufschreien.

Spoilerwarnung! In dem Artikel sprechen wir über Geschehnisse und einen besonderen Auftritt aus Staffel 4, Folge 7 von The Legend of Vox Machina.

In der siebten Folge der vierten Staffel „Die Geister von Whitestone“ hilft eine in der Animationsserie bisher unbekannte Person der Heldentruppe aus der Patsche, die jedoch bei Fans von Critical Role, inklusive mir, für eine Menge Freude sorgt.

Die Truppe befindet sich in einem Mix aus geheimem Labor und Dungeon, unterhalb von Percys Anwesen in Whitestone, wo zuvor die Briarwoods übernommen hatten.

Dort fällt Vex in einen Raum, wo viele gruselige Marionetten von der Decke hängen und die Waldläuferin heftig erschrecken. Da musste ich meine Shrimp-Position auf der Couch doch etwas aufrichten … meine Spider- Critical-Role-Senses haben gekribbelt.

Schließlich fällt Vex’ Blick, sowie der der Zuschauer, auf eine Gestalt im Schatten. Ich sah eine weiße Strähne in schwarzem Haar, ihre Haltung, und da riss es mich auseinander: „LAUDNA!“

Mein Schrei „jumpscare“-te meine Freundin neben mir so hart, dass sie mitschrie, ohne zu wissen, was mich plötzlich gebissen hatte. Ich musste ihr als Person, die bisher nur die Animationsserien auf Amazon Prime gesehen hat, erklären, um wen es sich da handelte. Nämlich um niemanden Geringeren als einen meiner absoluten Favoriten aus Critical Role und einen Fanliebling der Community.

In dem Intro zu Bells Hells ist Laudna auch zu sehen:

Video starten Critical Role gönnt den Bells Hells ein eigenes animiertes Intro Autoplay

Critical Role verbindet zwei Kampagnen viel früher als erwartet

Bei der Person in den Schatten handelte es sich um Laudna von den Bells Hells, nach The Mighty Nein der dritten Kampagne von Critical Role. Dass sie bereits in Vox Machina zu sehen war, ist zwar eine Überraschung, aber trotzdem nicht unwillkürlich. Denn Laudna hat eine enge Verbindung zu Whitestone und den Briarwoods – und wenn man es genauer betrachtet, war das nicht ihr erster Auftritt in der Serie.

Laudna ist eine der Personen, die als Drohung an Vox Machina bereits in der ersten Staffel am Suntree in Whitestone hing. Dort wurde sie gemeinsam mit den leblosen Körpern von 6 weiteren Personen in Kleidung der Heldentruppe gesteckt und am Strick öffentlich präsentiert.

Das teilt Laudna auch Vex mit, die jedoch nicht versteht, warum Laudna dann … halbwegs lebendig vor ihr steht. Das kann die blassgraue Frau jedoch auch nicht erklären. Sie ist einfach am Baum hängend wachgeworden. Ab dem Moment hörte sie schließlich die Stimme ihrer „Herrin“ in ihrem Kopf, nämlich die von Delilah Briarwood.

In Kampagne 3 wird Laudnas Verbindung zu Delilah weiter vertieft, doch da möchte euch weder die Amazon-Serie noch ich zu viel vorwegnehmen.

Wenn ihr jedoch jetzt schon mehr dazu wissen wollt, fasst dieses Video Laudnas Verbindung zu Whitestone und Einbindung in der Serie zusammen:

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Ein Auftritt, der zu einem meiner Lieblingsmomente der Staffel gehört

Laudna als eine Art Überraschungsgast in Vox Machina habe ich absolut nicht erwartet. In der originalen ersten Kampagne war diese Begegnung zwischen ihr und Vex nämlich gar nicht inkludiert. Laudna ist mein Favorit der Bells Hells und gehört auch insgesamt zu meinen Lieblingscharakteren von Critical Role.

Umso spannender ist es, dass dieser Moment aber auch nur funktioniert, wenn man weiß, wen man da genau vor sich hat. Vermutlich eine Menge Zuschauer, so wie auch meine Freundin, mit der ich zusammen geschaut habe, wussten gar nicht, wieso das überhaupt so ein starker Moment gewesen war.

Insgesamt konnten die Folgen 7–9 der vierten Staffel von The Legend of Vox Machina mich voll und ganz abholen. Nicht nur Laudnas Auftritt, sondern auch das angeteaste Bardenbattle aus Folge 8 und der emotionale Schaden aus Folge 9 haben mich total gehookt!

Wie sieht es bei euch aus? Mögt ihr die neuen Folgen? Und habt ihr ähnlich auf Laudna reagiert? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Ich bin sehr froh, dass mich die vierte Staffel doch noch so stark überzeugen konnte. Die erste Folge allein machte meinen Start nämlich etwas holprig: Vox Machina Staffel 4: Folge 1 macht viel Vorfreude, aber ich bereue es, sie mir direkt angeschaut zu haben