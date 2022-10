Neues „Silent Hill f“ zeigt gruseligen Schrecken von bekanntem Horror-Autor

Der Trailer zum neuen „Silent Hill f“ steckt voller gruseliger Bilder und versteckter Symbolik. Horror-Fans können sich auf einen Leckerbissen freuen.

Fans von „Silent Hill“ mussten lange auf ein wirklich neues Spiel warten und sich in den letzten Jahren mit Remakes oder Auftritten in anderen Spielen wie Dead by Daylight begnügen. Doch jetzt ist es wohl endlich soweit. Ein neuer Trailer zum kommenden „Silent Hill f“ ist eingeschlagen und sorgt für viel Diskussion.

Der Trailer zeigt eine junge Frau in Schuluniform, die zu Beginn an einem Grab trauert. Später flieht sie vor sich rasant ausbreitenden Pflanzen, die bei Kontakt auch den Körper von Menschen „infiziert“ und diesen als Wirt benutzt, um ihn mit Ranken zu durchsetzen.

Am Ende hat die Frau sich offenbar seinem Schicksal ergeben und „erblüht“ in einem Fluss oder See, wo unzählige Blüten aus den Poren ihres Körpers und dem anderer Leichen wachsen und ihr letztlich einfach die Haut vom Gesicht geschält wird.

Interessant ist auch, dass der Trailer ein paar Parallelen zu alten Silent-Hill-Spielen zieht. So sieht man die junge Frau ein rostiges Rohr über den Boden schleifen – wobei ihre Bewegungen und die Geräusche dabei an die bekannte „Pyramid Head“-Figur erinnern.

Bekannter Light-Novel-Autor hat die Story von Siltent Hill f geschrieben

Was für viele bekennende Weebs und Anime-Fans noch interessant sein dürfte, ist der Umstand, dass das neue Silent Hill f von Ryukishi07 geschrieben wurde. Das ist der Künstlername eines japanischen Light-Novel-Autors, der sich für einige der besten Horror-Geschichten der letzten Jahre verantwortlich zeichnet, darunter auch das als Anime adaptierte „Higurashi: When They Cry“ (Higurashi no Naku Koro Ni).

Interessant ist hier ebenfalls, dass im Trailer von Silent Hill f viele rote Blumen zeigt, deren Blüten ziemlich eindeutig zur Rosaroten Spinnenlilie (Lycoris radiata) gehört – eine Symbolik, die vor allem im asiatischen Raum Bedeutung hat. Die Rosarote Spinnenlilie wird im asiatischen Raum auch „Blume der Toten“ genannt und oft als Zeichen der Wiedergeburt gesehen.

Lycoris Radiata hat in Asien und vor allem Japan eine starke Bedeutung.

Auch der Fluss mit dem japanischen anmutenden Tempel-Durchgang hat eine tiefere Bedeutung. Im asiatischen Raum wird so oft der Übergang vom Leben zum Tod dargestellt, da Seelen diesen Fluss als Übergang ins Totenreich passieren.

Wenn man das weiß, ist es durchaus möglich, dass das „f“ in Silent Hill f für das japanische Wort „fukkatsu“ steht – also Reinkarnation oder Wiedergeburt. Und wie man sich denken kann, ist eine Wiedergeburt im Kosmos von Silent Hill wohl eher eine schaurige Angelegenheit.

Mehr Informationen dazu gibt es sicher in den kommenden Wochen, wenn es neue Trailer, Leaks oder einfach mehr offizielle Informationen gibt. Oder nie wieder, wie 2014 beim spielbaren Teaser.