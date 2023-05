In After Us erweckt ihr eine tote Welt wieder zum Leben, Zuschauer schwärmen: „Es sieht so wunderschön aus“

After Us erzählt eine emotionale Geschichte über die Welt, die durch menschliche Aktivitäten verwüstet wurde und von der Heldin Gaia wieder zum Leben erweckt wird.

Was ist das für ein Spiel? After Us ist ein abenteuerliches „Jump’n’Run“-Spiel, in dem ihr die Geschichte der Protagonistin Gaia erlebt.

Nachdem die letzten Tiere ausgestorben sind, müsst ihr als Gaia ihre Seelen befreien und die verdorbene Welt wieder zum Leben erwecken. Dabei gleitet und sprintet ihr durch verschiedenste Gebiete und müsst tödlichen Fallen ausweichen und euch den hungrigen Verschlingern stellen, die selbst den letzten Lebensfunken zerstören wollen.

Die Story von After Us soll voller Kontraste sein. Während ihr durch die von menschlicher Aktivität verwüstete Welt wandert, erfahrt ihr immer mehr Geheimnisse über das Schicksal der Verschlinger und erkennt ihre zwei gegensätzlichen Seiten: die Zerstörung, aber auch die Kraft des Fortschritts, der Liebe und Hoffnung.

Auf YouTube sieht man überwiegend positive Kommentare. Die User beschreiben das Spiel als wunderschön und vergleichen es mit anderen emotionalen Spielen, wie zum Beispiel Journey, Abzu oder Little Nightmares.

After Us könnt ihr auf der PS5, Xbox Series und auf PC via Steam spielen.