Expedition 33 – Alle Locations der Verlorenen Gestral Kids und was ihr dafür bekommt

In Clair Obscur gibt es insgesamt 8 Verlorene Gestrals, die ihr suchen könnt. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet und was ihr dafür bekommt.

Was sind die Verlorenen Gestrals? Bei den Verlorenen Gestrals handelt es sich um Gestral Kids, die ihr auf der Karte des Kontinents finden könnt. Dafür gibt euch der Gestral Sastro auf einer Lichtung in eurem Lager besondere Belohnungen.

Die gesuchten Wesen sind relativ klein und werden auf der teilweise etwas unübersichtlichen Karte gern auch mal übersehen. Insgesamt könnt ihr 9 Verlorene Gestrals finden. Wo ihr sie finden könnt und welche Belohnungen ihr dafür erhaltet, erfahrt ihr hier.

Alle Fundorte der Verlorenen Gestrals

Insgesamt könnt ihr 9 kleine Gestrals auf der Karte des Kontinents finden. In abgeschlossenen Gebieten beziehungsweise Dungeons findet ihr sie dagegen nie. Ihr erkennt sie meist an ihrer auffälligen Farbe.

Um sie suchen zu können, solltet ihr mit Esquie schwimmen, besser noch fliegen können. Ansonsten könnt ihr einige Bereiche nicht erreichen. Wie ihr alle Fähigkeiten von Esquie freischalten könnt, lest ihr hier: Expedition 33: Alle Fähigkeiten von Esquie freischalten

Location Gestral 1

Den ersten Gestral findet ihr direkt vor Esquie’s Nest. Ihr könnt ihn also kaum verfehlen, außer ihr lauft absichtlich vorbei.

Location vor Esquies Nest (Quelle: mapgenie.io)

Location Gestral 2

Den zweiten findet ihr in einer kleinen Sackgasse, wenn ihr Richtung Steinwellenklippen lauft. Haltet euch rechts, dann solltet ihr ihn schnell finden können.

Location in der Nähe der Steinwellenklippen (Quelle: mapgenie.io)

Location Gestral 3

Den dritten findet ihr auf derselben Insel, auf der auch das Gebiet „Weißer Baum“ zu finden ist. Er befindet sich auf der südwestlichen Seite der Insel.

Location 3 auf der Insel des “Weißen Baums” (Quelle: mapgenie.io)

Location Gestral 4

Geschöpf Nummer 4 findet ihr leicht bei zwei auffälligen, grünen Bäumen zwischen Monocos Station und dem Vergessenen Schlachtfeld.

Location 4 zwischen Monocos Station und dem Vergessenen Schlachtfeld (Quelle: mapgenie.io)

Location Gestral 5

Diesen Knirps findet ihr auf einer Insel nordwestlich von Alt-Lumière.

Location 5 in der Nähe von Alt-Lumière (Quelle: mapgenie.io)

Location Gestral 6

Den sechsten Verlorenen findet ihr am Strand im Norden der Küstenhöhle.

Location 6 nördlich von der Küstenhöhle (Quelle: mapgenie.io)

Location Gestral 7

Nummer 7 findet ihr im roten Wald im östlichen Teil der Karte. Dort steht er in der kahlen Stelle zwischen zwei Baumgruppen.

Location 7 im östlichen roten Wald (Quelle: mapgenie.io)

Location Gestral 8

Im Nordwesten der Karte findet ihr einen erhöhten Bereich mit knorrigen Bäumen. Dort findet ihr den achten Gestral. Er befindet sich auch in der Nähe von Gestral Nummer 5.

Location 8 im Nordwesten der Karte und von Gestral 5 (Quelle: mapgenie.io)

Location Gestral 9

Für diesen Gestral müsst ihr zwingend mit Esquie fliegen können, da ihr ihn sonst nicht erreichen könnt. Er befindet sich am Endlosen Turm auf einer Plattform.

Gestral Location 9 am Endlosen Turm (Quelle: mapgenie.io)

Alle Belohnungen der Verlorenen Gestrals

Folgende Belohnungen könnt ihr euch bei dem Gestral Sastro in eurem Lager abholen, wenn ihr die entsprechenden Kids gefunden habt:

Anzahl Gestrals Belohnung 1 Gestral-Frisur für Maelle 2 Gestral-Frisur für Lune 3 Gestral-Frisur für Sciel 4 Fähigkeit Farbstachel zu zerstören

(Wurzeln mit blauen Flecken) 5 Gestral-Frisur für Verso 6 3 Farben des Lumina 7 3 Farben des Lumina 8 5 Farben des Lumina 9 Pictos „Eiliger Rückzug“, mit dem ihr sofort auf Kämpfen fliehen könnt

Findet ihr alle Verlorenen Gestrals schaltet ihr auch eine Errungenschaft beziehungsweise Trophäe frei.

Seid ihr bereits am Ende eures Durchlaufs, könnt ihr auch einen zweiten Run im New Game+ starten. Dabei könnt ihr Teile eures Fortschritts mit in euren neuen Spieldurchlauf mitnehmen und euch neuen Herausforderungen stellen. Was ihr dabei übernehmen könnt und was beim New Game+ anders ist, könnt ihr hier nachlesen: Clair Obscur: Expedition 33 – Alle Infos zum New Game Plus