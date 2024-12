„Endlich ein gutes Update“ – Ein vergessener Steam-Hit bringt sich stetig verändernde Dungeons, die Spieler lieben es

Die Spielerzahlen des Rollenspiels Dark and Darker auf Steam sind zuletzt stark gesunken. Nun hat ein Update die Dungeons unvorhersehbarer gemacht – und die Spieler feiern das.

Was ist das für ein Spiel? Dark and Darker ist ein Free2Play-RPG auf Steam, das in einer Fantasywelt spielt. Ihr erstellt euch euren eigenen Abenteurer und begebt euch alleine oder mit bis zu zwei weiteren Freunden in monsterverseuchte Dungeons, aus denen ihr möglichst viel Loot mitnehmen wollt.

Innerhalb der Dungeons trefft ihr nicht nur auf Monster, sondern auch auf andere Spieler – und die sind euch womöglich feindselig gesinnt. Das Spielprinzip ist also PvPvE. Werdet ihr innerhalb eines Dungeons bezwungen, verliert euer Charakter alles, was er bei sich trägt.

Ebenjene Dungeons, die den Kern des Spiels ausmachen, wurden im Season-5-Update überarbeitet. Den Trailer dazu seht ihr hier:

Zufallsgenerierte Dungeons für mehr Spannung

Die Entwickler haben laut einem Blog-Post auf Steam ihre erste Iteration eines Zufallsgenerators für Dungeons ins Spiel eingebaut.

Diese Season führt mehrere neue Systeme ein, während wir zu unseren Wurzeln als ein fesselnder Multiplayer-Dungeon-Crawler zurückkehren. EA Seasons 4 & 5 führten Änderungen ein, die die Dungeons zu vorhersehbar machten und zu einer Stagnation des Gameplays führten. Unser Ziel in dieser Season ist es, etwas von der Unberechenbarkeit und dem Mysteriösen der Dungeons zurückzubringen.

Durch die zufällig generierten Dungeons soll jeder Trip wieder ein gewisses Maß an Unberechenbarkeit beinhalten. Der neue Nebel des Krieges soll zudem dafür sorgen, dass ihr nie genau wisst, wohin euch euer Weg schlussendlich führt.

Wie kommen die Änderungen bei den Spielern an? Viele Spieler freuen sich über diese Neuerung. Unter dem Trailer zur neuen Season auf YouTube schreiben sie:

johnwayne4911: „Zufällige Dungeons sind genau das, was das Spiel gebraucht hat. Endlich ein gutes Inhalts-Update“

ryan6daysaweek: „Weihnachten ist früh dieses Jahr. Viel Glück in den Dungeons, Abenteurer!“

zurcareV: „Liebe es, dass die Maps zufallsgeneriert und mit Nebel des Krieges sind, großartiges Update.“

Obwohl das Spiel Free2Play ist und auf Steam überaus positive Bewertungen verzeichnen kann, sank in den letzten Monaten die Spielerzahl. Am Tag vor dem Update, also am 18. Dezember, waren noch rund 5.000 Spieler gleichzeitig online (via steamdb.info). Am 19. Dezember waren es schon fast 27.000.

