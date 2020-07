Valorant hat mit den abgedrehten Drachen aus dem Set „Elder Flame“ einiges an Kontroverse ausgelöst. Viele Fans feiern die Skins, andere regen sich über den hohen Preis auf und wieder andere finden die Skins irritierend. Doch die Entwickler können sich noch viel krassere Designs vorstellen. Womöglich im Cyberpunk-Stil.

Um welche Skins geht es? Es geht um das Ultra-Skin Paket „Elder Flame“. Das kam am 10. Jul 2020 in Spiel und verwandelte vier eurer Waffen in wilde, brüllende und feuerspeiende Drachen! Da diese Skins so ziemlich das aufwändigste und abgedrehsteste sind, was es bisher in Valorant gab, gehören sie als „Ultra Skins“ auch zur höchsten Preiskategorie. Das ganze Bundle kostet 95 Euro und vielen Spielern ist das klar zu viel.

Doch auch beim Design stören sich einige Spieler. So empfinden manche die Animationen und das Gezappel der Viecher als störend. Wieder andere haben ein Problem mit dem Konzept, dass man einem lebenden Drachen quasi ein Magazin „reinschiebt“ und dann der Abzug irgendwo in der Leistengegend der Kreatur verortet sein müsste.

Wer diese Konzepte ablehnt, den wird die folgende Nachricht nicht freuen. Denn die Entwickler haben allem Anschein nach noch viel abgefahrenere Ideen für Skins!

Entwickler können sich noch abgedrehteren Kram vorstellen – Kommt Cyberpunk?

Was sagen die Entwickler zum Thema? In einem Interview mit der Seite Polygon haben die Entwickler sich zur Entstehung der Skins und den weiteren Ideen geäußert. So berichteten sie, dass die Skins zwar schnell als Idee ersonnen waren, aber die Umsetzung gehörige Probleme bereitet habe.

So war vor allem das dicke Sniper-Rifle Operator eine Herausforderung. Das Vieh hat nämlich Flügel und wenn man an denen herumfummelt, würde das wirklich das halbe Spielfeld verdecken. Man war schon kurz davor, die derzeit äußerst beliebte Waffe ganz zu streichen, bis man eine vertretbare Lösung hatte.

Die Frenzy als Drache.

Damit die Waffen also nicht eine sündteure Option auf „Pay2Lose“ werden und Nachteile für die Spieler darstellen, ließen sie die Skins stundenlang von erfahrenen Spielern in den oberen Ranglisten testen, bis diese keine Bedenken mehr hatten.

So könnte es weitergehen: Zum Abschluss gaben die Entwickler noch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft der irren Skins in Valorant. Denn wer Drachen schon total verrückt fand, der darf sich auf noch seltsamere Ideen freuen. Die Entwickler wollen nämlich im Falle eines Erfolgs und guter Resonanz bei den Drachen ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Was genau sie sich vorstellen, haben sie aber noch nicht verraten. Doch dazu gibt es ja Dataminer …

Das spricht für Cyberpunk-Skins in wenigen Wochen

Was wurde herausgefunden? Die Dataminer von „Valorant Express“ haben in den Dateien des Spiels gewühlt. Tief in den Datenminen fanden sie schließlich konkrete Hinweise auf ein Paket namens „Cyberpunk“. Darin sind Skins für die folgenden Waffen im Spiel:

Die vollautomatishe Schrotflinte Judge

Das leichte Sturmgewehr Bulldog

Das schwere MG Odin

Die kleine Automatikpistole Frenzy

Ein Messer

Sollte dieser Leak zutreffen, dann bekommen Judge und Frenzy schon wieder einen neuen Skin, denn beide Waffen waren schon in der Drachen-Edition enthalten.

BREAKING NEWS !



“Cyber Punk” is the upcoming Featured set in the store we will probably see it in 2 weeks.



Will include: Judge, Odin, Frenzy, Bulldog and a knife. pic.twitter.com/qIzGt5cD2j — Valorant Express – Valorant Leaks And News (@ValorantExpress) July 10, 2020

Wie sehen die Waffen aus? Dazu gibt es noch keine Info. Das Thema Cyberpunk spricht allerdings klare Konventionen an. Freut euch also auf abgedrehte Neon-Farbeffekte, viel Chrom und Analog-Kabel!

Werden die Cyberpunk-Skins das nächste Ultra-Bundle? Auch dazu gab der Ausflug in den Datenschacht nichts her. Sollten die Skins aber Ultra-Edition-Material sein, dann dürften sie vor Effekten und verrücktem Design regelrecht überquellen.

So sahen Cyberpunk-Skins in Fortnite aus.

Wann könnten die Waffen kommen? Laut den Dataminern sollten die neuen Skins in knapp 2 Wochen kommen. Das wäre dann um den 24. Juli 2020. Aber bedenkt, das es sich um Datamining-Gerüchte handelt. Womöglich gibt es am Ende gar keine Cyberpunk-Waffen.

Sollten die hier geleakten Skins aber tatsächlich kommen und mehr Cyberpunk-Feeling im Spiel verbreiten, dann wäre Riots taktischer Shooter Valorant womöglich ein guter Lückenfüller für alle Fans des kommenden Rollenspiel-Monsters Cyberpunk 2077, das leider erst Ende des Jahres erscheinen wird.