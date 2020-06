Valorant: Fehlercodes 29 & 7 – Das bedeuten sie, so behebt ihr sie

Seit dem Release von Valorant werden einige Spieler immer mal wieder von bestimmten Fehlern geplagt. Für zwei davon mit den Fehlercodes 29 und 7 gibt es glücklicherweise Lösungen, die ihr selbst angehen könnt. MeinMMO zeigt euch, wie ihr sie behebt.

Was sind die Fehlercodes 29 und 7? Bei den betreffenden Codes handelt es sich um die Beschreibungen von Fehlern, die verhindern können, dass ihr Valorant spielt. Beide Fehler treten seit dem Release von Valorant am 2. Juni immer wieder bei Spielern auf. Wie häufig sie sind, können wir nicht genau sagen, aber für die Betroffenen sind sie sehr nervig.

Der Fehlercode 29 beschreibt ein Problem mit der Verbindung zum Internet, die unter anderem von der Firewall oder Sicherheits-Programmen herrühren kann.

Fehlercode 7 beschreibt ein Verbindungsproblem zu den Spielservern oder ein Problem mit dem Internet-Provider selbst. Er kann zumeist vom Spieler selbst behoben werden.

Fehler 7. Die Entwickler suchen schon nach einem Fix. Bildquelle: Gamer Journalist.

Die Entwickler arbeiten bereits an Lösungen, die in kommenden Updates erscheinen sollen. Wann genau, darüber gibt es allerdings noch keine Information. Mit unseren Tipps könnt ihr aber zumindest versuchen, sie selbst loszuwerden.

Fehlercode 29 beheben

Den Fehler mit dem Code 29 zu beseitigen, erfordert ein wenig Wissen um euer System. Prüft dafür zu erst, ob ihr ein Anti-Viren-Programm oder eine Firewall eines Drittanbieters (nicht Windows) nutzt. Schaut bei den entsprechenden Programmen, ob Valorant als Bedrohung eingestuft wird.

Sollte das der Fall sein, fügt Valorant und die umstrittene Anti-Cheat-Software Vanguard den Ausnahmen hinzu. Hilft das nicht oder ist das nicht der Fall, versucht folgende Schritte:

Öffnet die Firewall-Optionen unter Systemsteuerung (Große Symbole) → Windows Defender Firewall

Klickt hier auf „Eine App oder ein Feature durch die Windows Defender Firewall zulassen“

Klickt auf „Einstellungen ändern“ (erfordert Administrator-Berechtigung)

Sucht in der Liste nach Valorant, Vanguard und den Launcher oder navigiert über den Button „Andere App zulassen…“ zum Installations-Verzeichnis von Valorant

Setzt Haken bei allen Boxen der drei Programme und klickt „OK“

Hier findet ihr die entsprechenden Einstellungen in der Firewall.

Anschließend sollte Fehler 29 behoben worden sein.

Falls ihr euch nicht wohl dabei fühlt, die Anti-Cheat-Software zu nutzen, findet ihr hier Tipps dazu, Vanguard zu entfernen und die Kompromisse der Entwickler.

Riot erklärt, warum das Anti-Cheat-System schon loslegt, bevor ihr Valorant startet

Fehlercode 7 beheben

Der Fehler mit dem Code 7 ist deutlich leichter zu beheben, liegt aber nicht zwangsweise an euch. Bekommt ihr die entsprechende Meldung, dass etwas mit dem „Social Panel“ nicht funktioniert, probiert folgende Lösungen:

Startet Valorant neu – das löst das Problem in den meisten Fällen bereits

Startet den PC neu, wenn ein Neustart von Valorant nicht hilft

Prüft eure Internet-Verbindung auf Fehler. Habt ihr auch Probleme bei anderen Diensten, könnte es daran liegen. Fragt im Zweifel bei eurem Provider nach

Sollte keine dieser Lösungen funktionieren, bleibt euch hier leider nur das Warten auf eine Fehlerbehebung seitens Riot.

Falls ihr im Spiel selbst Probleme habt, die aber nicht mit einem bestimmten Fehler einhergehen, könnte das an anderen Umständen liegen – etwa an zu schwacher Hardware, wenn euer Spiel ruckelt. In dem Fall solltet ihr über ein Upgrade nachdenken. Erfahrt hier, wie stark eure Hardware sein muss, damit Valorant perfekt läuft.