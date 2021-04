Dank einer genialen Mod könnt ihr in Valheim eure Werkbank überall hin mitnehmen

Die Werkbank ist eines der wichtigsten Tools, das ihr in Valheim benutzt. Diese steht normalerweise an einem festen Punkt in eurer Basis. Eine coole Mod macht euch aber nun zu fahrenden Handwerker-Wikingern und erlaubt euch den Transport eurer Werkbank.

Wofür ist eine Werkbank gut? Die braucht ihr, um in Valheim nützliche Gegenstände wie Waffen und Werkzeuge herzustellen und um ein Haus zu bauen. Ihr könnt mit einer Werkbank zudem auch Gegenstände reparieren.

Deswegen sollte man so früh wie möglich eine herstellen. Mehr zur Werkbank findet ihr in unseren Guide zu Valheim: Werkbank bauen und verbessern – Das müsst ihr dafür tun

Bisher waren Werkbänke aber stationär. Solltet ihr euch mal von eurem Lager entfernen und müsst irgendetwas reparieren, bleibt nichts als erstmal den Heimweg zum Lager anzutreten. Diese Mod könnte hier Abhilfe schaffen.

Was sind Mods? Mods oder Modifikationen sind inoffizielle Erweiterungen für ein Spiel. Sie liefern häufig neue Features und Optionen, die sonst nicht im Spiel enthalten wären oder erweitern ein Spiel sogar wie große Add-Ons. In der Regel kommen Mods von Spielern, die selbst Dinge an einem Spiel verbessern wollen.

Werdet zu fahrenden Wikinger-Handwerkern

Was bringt diese Mod? Die Modifikation erlaubt euch, eure Werkbank überall hin mitzunehmen. Das ist durch Zugwägen möglich, die ihr durch die Mod herstellen könnt. Es gibt drei Varianten dieser Wägen:

Ein Wagen mit einer Werkbank

Einen mit einer Schmiede

Einen mit einer Steinmetz-Werkbank

Das ist besonders praktisch, da ihr ansonsten immer wieder eine neue, stationäre Werkbank errichten müsst, wenn ihr euch an einen anderen Ort bewegt.

Was brauche ich, um diese herzustellen? Jeder dieser Wägen kostet das gleiche, was diese Werkzeuge in ihrer stationären Form kosten würden und dazu noch jeweils 10 Bronzenägel. Ihr müsst also erst einmal Bronzenägel herstellen. Erze in Valheim: Wo ihr sie findet und wofür ihr sie braucht

Wie kriege ich die Mod? Ihr findet die Modifikation auf nexusmods.com gelistet und könnt sie über den Mod-Browser herunterladen. Den direkten Link findet ihr hier:

RoloPogo via nexusmods.com

Falls ihr noch nie Mods in Valheim installiert habt, dann schaut bei unserem Guide vorbei: Richtig gute Mods für Valheim und wie ihr sie installiert.

Immer mehr Mods verändern Valheim

Valheim wird trotz fehlendem Mod-Support stark von seiner Community unterstützt. Immer mehr Mods erweitern oder verändern das Spielprinzip.

Es gibt noch etliche andere Mods zu entdecken, die das Spiel auf die eine oder andere Art und Weise verändern, egal ob Gameplay, Kampf, Bauern oder Crafting. Für jeden Bereich gibt es Modifikationen.

Wenn ihr interessiert seid, könnt ihr euch hier unsere Liste anschauen: Die 9 besten Mods in Valheim und wie ihr sie installiert