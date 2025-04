V Rising erhält sein nächstes, großes Update. Nach dem ersten großen Update „Secrets of Gloomrot“ geht es mit Update 1.1 „Invaders of Oakveil“ weiter in Länder voller dunkler Magie mit einer fiesen Schlangenkönigin. Der Trailer zeigt die neuen Inhalte.

Was ist das für ein Spiel?

Ihr spielt in V Rising einen Vampir, der seine Kräfte verloren hat und versucht nun, zu alter Stärke zurückzukehren.

Dazu saugt ihr natürlich literweise Blut, um stärker zu werden, und sammelt besonderes „V Blood“ von mächtigen Bossen, um neue Fähigkeiten zu erlangen. Auch Diener könnt ihr erschaffen.

Vom Gameplay her setzt V Rising wie viele Survival-Games auf Erkundung, Crafting und Bau. Im Fokus steht allerdings das Action-Gameplay, für das die Entwickler von Stunlock Studios bekannt sind.

Das steckt im Update: „Invaders of Oakveil“ bringt 3 neue Waffen, 7 neue Zauber und etliche neue Gegner ins Spiel. Ihr könnt neue Bereiche erkunden und die dort ansässigen Feinde bekämpfen, um neue Fähigkeiten zu erlangen und Skills auszuprobieren. Auch zwei Bosse sind dabei.

Im Fokus stehen allerdings Verbesserungen an eurem Schloss. Das wichtigste neue Feature ist die Arena, die ihr in eurem Schloss bauen könnt. Dort könnt ihr Turniere mit anderen Spielern abhalten und eigene Regeln erstellen für Duelle, Team-Kämpfe und mehr. Das Schloss bekommt außerdem:

einen Stall für eure Pferde

eine Fusionsschmiede, um Ausrüstung anzupassen

ein neues Gefängnis für Blutbanken

verbesserte Werkstätten und neue Dekorationen

Auch das Alchemie-System erhält eine Überarbeitung. Ihr könnt etwa Waffen mit Verzauberungen versehen und euch mit Tränken stärken. Im offiziellen Blogpost zu „Invaders of Oakveil“ findet ihr alle Infos. Das Update erscheint am 29. April für Steam und PS5. Der Trailer zeigt die neuen Inhalte in Aktion:

Nach 3 Jahren immer noch tausende Spieler monatlich

V Rising ist erstmals im Mai 2022 im Early Access erschienen und hat damals schon über 150.000 Spieler angelockt (via steamcharts). Über die Jahre sind die Zahlen immer wieder gesunken, um zu großen Updates auf mehrere Zehntausend anzusteigen.

Seit einigen Monaten halten sich die durchschnittlichen Spieler allerdings bei grob 4.000, teilweise mehr, und das dauerhaft. V Rising steht auf Steam bei 87 % und ist damit „sehr positiv.“

Spieler loben unter anderem die Verbesserungen der letzten Jahre. Wo das Spiel anfangs vielleicht noch langweilig war, seien nun 50 Stunden schnell mal verbracht. Insbesondere der Vampir-Stil und die düstere Gothic-Optik in der schönen Welt kommen gut an, genauso das Crafting-, Blut- und Kampf-System.

Kritik gibt es vor allem dafür, dass die offiziellen Server ab und zu zurückgesetzt werden und dass man als Einzelspieler auf diesen Servern wenig Chancen habe. Dafür gibt es allerdings eigene Server mit eigenen Regeln. V Rising zählt auch 2025 noch zu den besten Survival-Spielen für PC, Xbox und PS5.