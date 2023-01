Deutsche Prüfstelle warnt euch jetzt vor Videospielen, die mehr Geld kosten können, als ihr denkt

Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (kurz: USK) hat seit dem 1. Januar 2023 neue Prüfkriterien. Neu eingereichte Videospiele werden seit diesem Jahr nun auch auf Lootboxen, In-Game-Shops und mehr kontrolliert. Beinhaltet ein Spiel ein solches Feature, gibt’s zusätzlich zur Altersfreigabe noch einen Vermerk.

Was ist das für eine Stelle? Die USK ist für die Prüfung von Videospielen und deren Trailer verantwortlich, um zu entscheiden, welche Altersfreigabe sie in Deutschland bekommen. Nach bestimmten Kriterien wird dann entschieden, ob ein Spiel etwa ab 0, 6, 12, 16 oder 18 Jahren freigegeben wird.

Was hat sich nun geändert? Wie bereits im Dezember angekündigt (via GamePro), bringt die USK nun zusätzlich zum bekannten Alters-Hinweis direkt unter diesem einen Vermerk auf neu veröffentlichten Spielen an. Diese umfassen etwa eine Warnung vor Lootboxen und In-Game-Shops.

In Belgien etwa sind Lootboxen schon seit einer Weile gesetzlich verboten. In Deutschland geht die USK nun ebenfalls einen Schritt zu einer stärkeren Überwachung des umstrittenen Features und warnt sogar vor noch mehr kritischen Inhalten.

Die Einschätzung der USK half uns auch schon dabei, die besten Spiele nur für Erwachsene zu finden. So sehen die neuen Warnungen aus:

Neue Warnungen für Lootboxen, Shops und Chat

Wovor wird noch gewarnt? Zusätzlich zu Shops und Lootboxen warnt die USK nun auch davor, wenn ein Spiel etwa den Standort weitergibt oder wenn es einen Chat beinhaltet. Standort-Weitergabe ist vor allem bei Mobile-Games ein Thema.

Chats dienen eigentlich dem Austausch zwischen Spielern, aber immer wieder kommt es hier zu unangenehmen Situationen. Spieler werden belästigt, bekommen unangenehme Nachrichten oder es wird sogar offen toxisch, was offenbar vor allem Frauen bemerken:

3 Twitch-Streamer geben sich im Voice-Chat als Frauen aus, sind schockiert von den Reaktionen: „Es nimmt einem die Lust am Spielen“

Warum wurde das geändert? Die USK schreibt in der entsprechenden Pressemitteilung, dass die Regelungen auf das neue Jugendschutzgesetz vom Mai 2021 zurückgehen und vor allem Familien bei der Orientierung helfen soll.

Die Warnungen dienen dazu, schneller erkennen zu können, ob eine gewisse Gefährdung für Jugendliche etwa durch „ungewollte Ausgaben“. Die Kontroverse dazu war etwa beim 2022 erschienen Diablo Immortal groß.

Blizzards Mobile-Diablo stand in der Kritik für seinen aggressiven In-Game-Shop und seinen starken Pay2Win-Faktor. Wer mehr Geld ausgegeben hat, konnte in dem Spiel schneller an Stärke kommen und so seine Mitspieler überholen.

Wir sprachen damals mit dem „Internet-Anwalt“ Christian Solmecke darüber, warum Diablo Immortal in Deutschland eigentlich erlaubt ist. Im Video erklären wir euch alle wichtigen Details zum Spiel:

Mit den neuen Warnungen will die USK außerdem für mehr Transparenz sorgen. Eltern sollen „auf einen Blick“ erkennen können, warum ein Spiel eine entsprechende Altersfreigabe bekommen hat. So können sie besser selbst einschätzen, ob sich das Spiel für sie eignet oder nicht.

Wie genau die USK arbeitet, haben sich auch schon Gamer selbst gefragt, vor allem beim 2022 erschienenen Dying Light 2. Das Zombie-Survival-Game erschien in Deutschland teilweise geschnitten, nachdem der erste Teil sogar auf dem Index gelandet war:

Fan beschwert sich, weil Dying Light 2 geschnitten wurde – USK gibt erstaunlich lange Antwort