Mit dem neuen Update 1.5 lohnt es sich wieder, Genshin Impact zu spielen

Wie kommt das neue Update bei den Spielern an? Patch 1.5 für Genshin Impact ist erst vor wenigen Stunden gestartet und es gab einige Probleme mit dem Download und der Installation. Daher gibt es aktuell noch nicht so viele Stimmen. Wir fassen einige dennoch für euch zusammen:

Ihr dürft eure Freunde in euren Teekessel einladen und so euer Anwesen zeigen und dort miteinander interagieren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das größte neue Feature? Das Housing lässt euch anhand einer umfangreichen Quest an ein eigenes Haus kommen. Dabei handelt es sich um neues Spiel-Element in Genshin Impact. Nachdem ihr euer Haus bekommen habt, das sich im Übrigen in einem Teekessel befindet, könnt ihr dieses nach euren Vorstellungen einrichten.

Insert

You are going to send email to