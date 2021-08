Das kommende Action-MMO Undecember stammt von ehemaligen Entwicklern von Lost Ark und sieht in einem neuen Gameplay-Video schick aus. Das Spiel soll noch 2021 für Steam und Mobilgeräte mit iOS und Android erscheinen.

Was ist Undecember? Undecember hat einen seltsamen Namen (was zum Teufel ist ein Un-Dezember?) und ist ein Online-Action-RPG von Entwickler Need Games. Das Spiel wird unter anderem die folgenden Features enthalten:

Es wird ein Hack&Slay-Game im Diablo-Stil, bei dem ihr massig Monster umholzt und Beute lootet

Dazu gehört eine Top-Down-Perspektive

Ihr könnt euren Helden umfangreich aufwerten und ausrüsten

Typische MMO-Elemente, wie PvP, Dungeons und Raids sind ebenfalls dabei

Grafik und Animationen sehen gut aus und erinnern an das ebenfalls schicke Lost Ark

Setting und Thema des Spiels scheinen recht düster und gruselig zu sein, also ähnlich wie in Diablo IV.

Wer sind die Entwickler? Das Studio Need Games aus Südkorea besteht aus erfahrenen Entwicklern, die früher an den Spielen Lost Ark und Lineage 2 Revolution gearbeitet haben. Kompetenz beim Entwicklern von Action-RPGs, Online-Multiplayer-Spielen und Mobile-Titeln dürften vorhanden sein.

Neues Action-RPG Undecember – Release noch 2021 für Steam, iOS und Android

Was ist neu? Jüngst kam ein neuer Gameplay-Trailer zu Undecember heraus. Darin seht ihr die deftige Action, die euch im Spiel offenbar erwartet. Wenn ihr also gerne mit einem hochgerüsteten Helden ganze Heerscharen von unglückseligen Geviech umhauen möchtet, dann dürfte euch das alles sehr zu Gute kommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Die Grafik, die Effekte sowie Animationen sind laut dem Trailer erstklassig und man möchte am liebsten gleich losspielen, wenn man den Trailer sieht.

Wann erscheint Undecember? Wen ihr das ähnlich seht, dann haben die Entwickler eine gute Nachricht für euch. Denn Undecember erscheint nach wie vor noch Ende 2021.

Auf welchen Plattformen wird das Spiel kommen? Wie mittlerweile bei vielen Games aus Korea wird auch Undecember sowohl auf dem PC via Steam als auch den Mobile-Betriebssystemen iOS und Android erscheinen. Crossplay zwischen den Plattformen ist ebenfalls vorgesehen. Ihr könnt also zusammen mit Freunden auf dem Handy und PC zocken oder das Spiel abwechselnd am heimischen Schreibtisch oder unterwegs auf dem Smartphone spielen.

Undecember ist nur einer von vielen Alternativen zu Blizzards kommenden Titel Diablo IV. Wenn ihr weitere Spiele sucht, die sich wie Diablo spielen, dann schaut doch unsere Liste dazu an. Viel Spaß!