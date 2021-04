Konkurrent für Diablo und Path of Exile kommt 2021 auf Steam und Mobile – Seht hier den Trailer

Warum könnte es Diablo 4 Konkurrenz machen? Need Games, das Team hinter Undecember, besitzt Erfahrung in der Entwicklung von Action-RPGs ( Lost Ark ) und Mobile Games (Lineage 2 Revolution). Beide Spiele waren durchaus erfolgreich.

Außerdem sieht man den düsteren Grafik-Stil, Gegnermassen und einige große Feinde, die wohl die Bosse des Spiels sind. Insgesamt erinnert das Ganze stark an Diablo, der Art-Style orientiert sich an ähnlicher, düsterer Fantasy.

Was ist Undecember? Dabei handelt es sich um ein Online-Action-RPG von Entwickler Need Games. Bisher ist nicht viel zu dem Spiel bekannt. Sicher ist:

Entwickler Need Games hat einen neuen Trailer zum Action-RPG Undecember veröffentlicht. Darin sind erste, rasante Gameplay-Szenen zu sehen, die an Spiele wie Diablo oder Path of Exile (PoE) erinnern. MeinMMO zeigt euch, was bisher zum Hack’n’Slay bekannt ist.

