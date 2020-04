Ehemalige Entwickler des Action-MMORPGs Lost Ark und von Lineage 2 Revolution kündigten ein interessantes Hack and Slay an. Undecember bleibt aber noch mysteriös.

Was wurde angekündigt? Ein Team, das aus Ex-Entwickler von Lost Ark und Lineage 2 Revolution besteht, möchte ein neues Action-Rollenspiel namens Undecember entwickeln. Viel ist noch nicht über das Spiel bekannt. Es entsteht derzeit mit der Unreal Engine 4 und soll spektakuläre Effekte bei den actionreichen Gefechten zeigen.

Ein erster Screenshot des Action-RPGs Undecember. Wir haben die Helligkeit erhöht, damit man mehr erkennen kann.

Noch gibt es nicht viel zu sehen

Was haben die Entwickler bisher gezeigt? Es ist aktuell nur das Logo des Spiels zu sehen. Im Hintergrund ist schwach etwas Gameplay zu erkennen. Eine Minimap befindet sich in der rechten oberen Ecke und es fliegen Schadenszahlen herum. Unten erkennt ihr die Skill-Leiste und links seht ihr einen Chat. Auf der rechten Seite werden Quests gelistet.

Was sagt uns das Bild? Interessant ist, dass die Texte bereits auf Englisch zu lesen sind. Das liegt daran, weil ein globaler Launch des Spiels geplant ist. So, wie das Spiel dem Screenshot zufolge aufgemacht ist, scheint es sich nicht großartig von anderen Hack ’n Slays zu unterscheiden. Es erinnert doch sehr an Lost Ark.

Kann Undecember Diablo 4 Konkurrenz machen?

Ein Konkurrent für Diablo 4?

Warum könnte es Diablo 4 Konkurrenz machen? Zum einen scheint uns ein recht düsteres Spiel zu erwarten. Zumindest deuten Logo und der Screenshot darauf hin. Darüber hinaus hat das Team hinter Undecember durchaus was auf dem Kasten. Es besitzt Erfahrung in der Entwicklung von Action-RPGs (Lost Ark) und Mobile Games (Lineage 2 Revolution). Beide Spiele sind durchaus sehr erfolgreich.

Es ist also absolut möglich, dass uns hier ein Hack and Slay erwartet, das uns alle positiv überrascht. Allerdings muss man natürlich noch abwarten, bis die Entwickler Gameplay zeigen oder wie selbst spielen können.

Für welche Plattformen erscheint Undecember? Das Action-RPG wurde bisher für PC und mobile Geräte angekündigt. Einen Releasetermin nannten die Entwickler noch nicht. Allerdings ist Crossplay zwischen PC und Smartphones eine Option.

Ihr mögt Action-RPGs? Dann könnten euch die Spiele interessieren, die wir euch in der Liste der 9 Hack ’n Slays vorstellen, die noch im Jahre 2020 erscheinen sollen. Viel Spaß beim Lesen und Stöbern!