Macher von 7 vs. Wild starten heute ihr neues Projekt, schicken Fritz Meinecke erneut durch den Wald

Nach dem Ende von 7 vs. Wild war es lange ruhig um die Gründer der Show. Heute starten sie ihr nächstes Projekt und ihr könnt es live ansehen.

Was ist das für eine Show? Die neue Show Ultimate Run schickt 2er-Teams 48-mal auf einen Mix aus Hindernisparcours und Jogging-Strecke. Der Weg ist 4,5 Kilometer lang und voller Hindernisse, über die man klettern, kriechen, tauchen und balancieren muss.

Jede Stunde muss einer der beiden Teilnehmer des 2er-Teams die Strecke absolvieren, sonst scheidet das Team aus. Als wäre die Herausforderung nicht genug, kommt jede Runde ein zufälliger Modifikator dazu, der alles erschwert. Diesen dürfen die Zuschauer entscheiden.

Knossi war eigentlich als Moderator vorgesehen, hat aber kurzfristig abgesagt:

Video starten Vom Zeugenstand bei Barbara Salesch zum König von Twitch – Karriere und Leben von Knossi Autoplay

Ein buntes Teilnehmerfeld

Wer ist dabei? Natürlich lässt sich auch Fritz Meinecke den Spaß nicht nehmen und nimmt am neuen Projekt teil. Er ist allerdings als Moderator dabei und läuft den Parcours nur einmal zur Vorstellung.

Nachdem Knossi seine Moderatoren-Rolle abgegeben hat, unterstützen Dave von The Race und Jan Schlappen, den man von 7 vs. Wild kennt, das Projekt als Moderatoren.

Der dritte Gründer von 7 vs. Wild, Maximilian Kovacs, übernimmt die Rolle des Community-Managers und behält den Chat im Auge. Aber auch die Teilnehmer sind spannend: So treten je ein Team der Bundeswehr, der Feuerwehr und der Polizei an.

Auch bekannte Outdoor-Influencer wie Survival_Mattin oder Joey Kelly sind dabei. Im Feld gibt es zudem noch YouTuber, Rapper, TikToker und sogar 3 „Ultimate Rune“-Experten, die den Sport professionell betreiben und deshalb alleine, ohne Teampartner, an den Start gehen.

Eine Übersicht mit allen Teilnehmern findet ihr hier auf dem Foto. Die Vorstellung, woher man die ganzen Leute kennen soll, findet ihr auf YouTube.

Alle Teams und Teilnehmer von Ultimate Run

Wann geht es los? Die neue Show wird als Livestream-Event auf YouTube übertragen. Los geht es bereits am 24. April um 12:00 Uhr auf dem Kanal von Johannes Hovekamp. Das Event läuft für 48 Stunden, endet entsprechend am Sonntag um 12:00 Uhr mittags mit einer Siegerehrung.

Weil die Kandidaten rund um die Uhr laufen werden und kaum jemand 48 Stunden am Stück dabei sein kann, gibt es alle paar Stunden eine Zusammenfassung als Video auf dem YouTube-Kanal von OttoBulletproof, der das Event zusammen mit Johannes Hovekamp veranstaltet.

Mit Ultimate Run steht die nächste Show der Macher von 7 vs. Wild an, auch wenn Fritz Meinecke diesmal nur einmal durch den Wald laufen muss. Das Teilnehmerfeld ist so unterschiedlich, dass es bislang keinen klaren Favoriten gibt und der Kampf um den Sieg spannend bleibt. Ob überhaupt ein Team es bis zum Ende schafft, bleibt spannend. Mehr zu Ultimate Run erfahrt ihr hier: Nachfolger von 7 vs. Wild startet schon in zwei Wochen, auch Fritz Meinecke ist dabei