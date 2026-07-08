19 Jahre später wird klar, wie man ein RPG auf Steam in nur 2 Minuten durchspielen kann

Normalerweise ist der Endboss in Rollenspielen der epische Höhepunkt des gesamten Spiels. Doch in einem 19 Jahre alten RPG auf Steam kann man ihn schon in den ersten zwei Minuten des Spiels erledigen.

Um welches Spiel geht es? Wer schon mal ein Rollenspiel gespielt hat, der weiß, dass der Weg eigentlich das Ziel ist und der Endboss dem Ganzen nur als der krönende Abschluss dient. Meist dauert es bis dahin dutzende, wenn nicht sogar hunderte Stunden.

So war es auch im RPG Two Worlds, das 2007 auf dem PC und der Xbox 360 erschienen ist. Wie in anderen RPGs spielt man ein großes Abenteuer in einer mittelalterlichen Fantasywelt. Man muss viel questen, looten und leveln, damit man sich irgendwann mit dem Endboss messen kann, doch das geht schon viel früher.

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Wachen!

Wie kann man den Boss erledigen? Für RPGs typisch trifft man den Boss im Spiel schon im ersten Dorf, wo man ihn eigentlich als Antagonisten kennenlernt. Sollte man den Boss angreifen, hat man eigentlich keine Chance: Der Boss greift mit mächtigen Feuerbällen an und nimmt es problemlos mit dem Spieler auf.

Doch es gibt einen Trick, wie man ihn mit den eigenen Waffen besiegen kann. Die Feuerbälle verursachen AoE-Schaden, so kann man den Boss dazu bringen, auch die Wachen des ersten Dorfes auf sich aufmerksam zu machen.

Verletzt der Boss die Wachen, so greifen sie ihn an. Zwar sind die Wachen nicht so stark wie der Boss, sie haben dafür aber einen unendlichen Lebensbalken. Gemeinsam lässt der Boss sich in wenigen Minuten bezwingen, was zu einem frühen Ende inklusive finaler Cut-Scene und End-Credits führt.

Das Ganze ist so einfach, dass man dafür nicht mal ein besonders erfahrener Spieler oder gar Speedrunner sein muss, denn die Taktik ist wirklich einfach umzusetzen.

Habt ihr in einem Rollenspiel schon mal viel zu früh einen Boss besiegt? Erzählt es uns in den Kommentaren! Klassische Rollenspiele werden heutzutage immer weniger, das liegt daran, dass gerade vor allem harte Spiele beliebt sind. Eines davon könnt ihr euch hier ansehen: Rollenspiel auf Steam soll selbst im Koop mit euch den Boden wischen, bietet Kämpfe wie in Elden Ring