Heute ist Zarbex erfolgreich auf Twitch, doch vor 5 Jahren schien er zu asi für HandOfBlood

Bevor Zarbex selbst auf Twitch als Streamer groß wurde, hatte er sich anscheinend bei einem anderen Twitch-Streamer beworben.

Wer ist heute erfolgreich auf Twitch? Der Twitch-Streamer Zarbex ist heute erfolgreich als Content Creator und in den Reihen der Großen wie Trymacs und Schradin einzuordnen; Streamer-Kollegen, mit denen er auch regelmäßig auf Tour geht.

Es gab allerdings eine Zeit, in der Zarbex noch sehr viel kleiner auf den Plattformen vertreten war und noch ganz anderen Content hochlud: nämlich Vlogs. Genau diese Vlogs sollten jedoch dazu führen, dass er das Content-Creator-Sein nicht von HandOfBlood lernen durfte.

Denn im Jahr 2021 bot HandOfBlood damals eine Art Mentoring an für kleinere Content Creator. Dabei bewarb sich auch Zarbex.

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Wäre ganz schön viel Arbeit

Warum schien Zarbex zu asi für HandOfBlood? Wie HandOfBlood mal in einem Stream berichtete, schaute er sich die Bewerbungen der verschiedenen Content Creator selbst an, darunter auch Zarbex. Damals war er noch vor allem auf YouTube mit seinen Vlogs aktiv und sah laut HandOfBlood aus wie ein kleiner Rotzbengel (Quelle: YouTube).

HandOfBlood schaute in genau so einen Vlog hinein und beschreibt, dass Zarbex dort wohl mit seinen Freunden nach Dänemark gefahren sein soll, um sich Alkohol zu kaufen. Er bezeichnet den Vlog als übelsten Asi-Kinder-Vlog . (Quelle: YouTube). HandOfBlood kommentierte abschließend mit: Und ich sitze da so: ‘Puh, wäre ganz schön viel Arbeit, ne?’ .

Anscheinend hat Zarbex die Tipps und Tricks von HandOfBlood wohl nicht gebraucht, da er mittlerweile auch so auf Twitch und YouTube erfolgreich ist. Auch wenn das nicht immer leicht für ihn war.

Was sagt ihr zu der Bewerbung von Zarbex? Hättet ihr Zarbex bei HandOfBlood gefeiert? Schreibt es uns in die Kommentare!

Zarbex hat momentan immer mehr Gefallen an IRL-Streams. Er ist dabei nicht nur auf den Touren von Streamer-Kollegen dabei, sondern plant auch seine eigenen Abenteuer: Twitch-Streamer Zarbex gibt 30.000 Euro für einen Rucksack aus: „Betriebsausgabe“

