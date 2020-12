Was ist das für ein Turnier? Der Ego-Shooter Valorant gilt als kommender großer E-Sport. First Strike ist sowas wie die 1. Regionale Meisterschaft von Valorant:

Am Donnerstag startet das Finale eines großen Turniers im Shooter Valorant , das First Strike: North America. Die 8 besten Teams spielen um 100.000 $ Preisgeld. Doch nur zwei Twitch-Streamer dürfen das Turnier übertragen – das verwundert einige Spieler.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 1 = neun

Insert

You are going to send email to