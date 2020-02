Twitch-Streamerin Imane „Pokimane“ Anys (23) erklärt, warum sie seit längerem kein Fortnite mehr streamen möchte. Dabei erklärt sie nicht nur was sie am Fortnite-Stream stört, sondern auch die momentane Situation im Spiel.

Die Twitch-Streamerin Pokimane spielt Fortnite nun schon fast 2 Jahre. Sie schien das Spiel zu mögen und sie wurde sogar in Fortnite verewigt in dem sie einen eigenen Emote erhalten hat.

Doch in letzter Zeit möchte sie Fortnite nicht mehr auf ihrem Twitch-Kanal streamen. Sie hat 2 Gründe, weshalb sie sich für die nächste Zeit von dem Spiel fernhalten möchte.

Pokimane hält sich von Fortnite fern

In einem Match wurde sie mit einem unbekannten Spieler zusammengewürfelt. Während des Spiels erklärte sie ihrem Duo-Partner, warum sie nicht mehr so gerne Fortnite in ihrem Stream spielt.

Diese Fortnite-Runde hatte sie als Video auf YouTube hochgeladen, mit der Überschrift: Warum ich aufgehört habe Fortnite zu streamen.

Mobile-User spulen bitte auf 3 Minuten vor.

Zu viele Stream-Sniper

Der Hauptgrund, weshalb Pokimane nicht mehr Fortnite streamen möchte, sind die vielen Stream-Sniper, die sich in ihr Spiel einschmuggeln. Dies kann natürlich sehr mühsam sein.

Zu ihrem Duo-Partner sagt sie:

„Ich könnte Fortnite stundenlang spielen. Ich möchte es einfach nicht mehr streamen. Ich treffe auf 1 Million Stream-Sniper und dann möchte ich weinen.“

Stream-Sniper schleichen sich oft in Matches der bekannten Streamer, um sie dann zu eliminieren. Das kann dann ziemlich mühsam für die Fortnite-Streamer sein, wenn sie in jedem Match verfolgt und getötet werden.

In Fortnite ist es momentan langweilig

Ein anderer Grund weshalb die Twitch-Streamerin nicht mehr so aktiv in Fortnite unterwegs ist, erwähnt sie ebenfalls im YouTube-Video. Sie sagte:

„Ich habe das Gefühl Fortnite hat schon lange nichts Neues ins Spiel gebracht.“

Damit hat sie auch recht, denn seit dem Start von Kapitel 2 Season 1 haben wir fast keinen neuen Content erhalten. Das Ende der Season wurde auch verschoben und ist somit die längste Season, die es jemals in Fortnite gab.

Vielleicht wird die Twitch-Streamerin ja wieder motivierter einsteigen, sobald es mit Season 2 am 20.02.2020 losgeht.

Geht es euch ähnlich wie der Twitch-Streamerin Pokimane?