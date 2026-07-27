Streamer zeigt auf Twitch eine absurde Challenge in LoL, braucht dafür 2 Mäuse und 2 Computer

League of Legends ist ohnehin schon ein schwieriges Spiel, aber ein Twitch-Streamer hat sich jetzt eine absurde Challenge gesetzt, mit der er sogar einen Mitspieler ersetzt.

Was ist die Challenge? Laut seiner eigenen Beschreibung auf Twitch ist der Streamer forgottenwav ein Drave-OTP (er spielt nur ihn), der bereits Master mit 300 LP war, eine beachtliche Leistung. Das hat ihm als Herausforderung aber wohl nicht gereicht, denn er hat mit einer neuen Challenge begonnen.

Er spielt nämlich 2 Champions gleichzeitig, hauptsächlich Draven und Thresh auf der Botlane. Dafür nutzt er, wenn man sich die Videos, etwa auf YouTube, anschaut, einen PC, einen Laptop und zwei Mäuse, die jeweils viele Knöpfe haben, auf die er sich die Fähigkeiten und Beschwörerzauber gelegt hat. Das scheint ziemlich gut zu funktionieren.

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Trotz Low Elo eine starke Leistung

Wie läuft das für den Streamer? Vorweg sollte man erwähnen, dass er Low-Elo spielt. Laut op.gg ist er aktuell Bronze 3. Schaut man sich sein Gameplay an, ist es trotzdem beachtlich, wie gut er mit beiden Champions umgehen kann, denn alleine das Steuern mit 2 Händen und 2 Mäusen ist ziemlich hart.

Auf der Botlane hat er den Vorteil, dass beide Champions auf einer Lane sind, weshalb er zumindest eine solide Übersicht hat. Nichtsdestotrotz braucht er gute Koordination, um beide Champions mit den Mäusen zu steuern, da er nicht intuitiv ein Steuerkreuz oder einen Stick benutzt.

Auch die Champions, die er spielt, sind erwähnenswert. Mit Draven muss er zwar nur mit der E- und Ultimate-Fähigkeit zielen, er muss aber gezielt die Äxte auffangen, um das Beste aus dem Champion zu machen. Auch Thresh ist kein leichter Champion, immerhin muss er seine Q-Fähigkeit treffen, um Gegner heranzuziehen und Kämpfe zu iniitieren.

Ob das Ganze in höherer Elo noch funktioniert, ist aber wohl fraglich.

Ist sowas eigentlich erlaubt? Per se spricht wohl nichts in den Nutzungsbestimmungen von Riot gegen 2 gleichzeitig aktive Accounts, solange der Spieler keine externe Software benutzt, um besser mit 2 Champions gleichzeitig zu spielen. Schaut man sich die Streams an, nutzt er einfach nur 2 PCs und 2 Mäuse.

Schwierig wird es beim Thema Spielbeinträchtigung. Zwar performt er aktuell gut, je weiter er kommt, desto höher ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass er mit der Methode nicht mehr mithalten kann. Hier könnte Riot wohl eingreifen. Man könnte sich wohl auch darüber streiten, ob er ein Smurf ist, weil er als extrem guter Spieler mit einem neuen Account auf niedriger Elo spielt.

Habt ihr schon mal Challenges in League of Legends gemacht? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Schon am 29. Juli kommt ein neuer Modus ins Spiel, den sich Fans seit Jahren wünschen und der auch Neulingen eine andere Seite zeigen wird: LoL Classic ist eine richtig gute Idee, aber nicht, weil es den Spielern Spaß machen wird