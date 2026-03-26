Twitch-Streamer erledigt harten Boss in Crimson Desert mit nur einem Schlag, braucht nicht mal eine richtige Waffe

Die Bosse aus Crimson Desert sind teils recht knackig und erfordern Geschick und eine gute Ausrüstung. Ein Streamer hat auf Twitch nun jedoch bewiesen, dass es auch anders geht. Nur mit einem Baum bewaffnet stellte er sich einem Boss und ging siegreich hervor.

Crimson Desert steckt voller Bossgegner, die teils recht schwierig zu besiegen sind. Klar also, dass sich Spieler gerade die besten Builds und Spielstile suchen, um möglichst gut gewappnet zu sein. Unsere Tierlist zu den stärksten Waffen bietet hier schon mal einen guten Überblick.

Der Twitch-Streamer Darth Microtransaction hat nun jedoch herausgefunden, dass es nicht immer eine legendäre Waffe sein muss. Während er Crimson Desert spielte, entdeckte er im Kampf gegen einen Boss ein Werkzeug, welches den Gegner mit nur einem einzigen Schlag erledigte: die Rede ist von einem Baum.

Unterschätzt nie die Macht des Waldes

Was ist geschehen? Der Streamer trat in Crimson Desert gegen den Boss Abyss Kutum an. Anstatt sich dem Feind mit herkömmlichen Waffen zu stellen, fällte er kurzerhand einen Baum am Rand der Arena und schleifte ihn in deren Zentrum.

Kurz noch die Ausdauer der Spielfigur Kliff aufgefrischt, schon schmetterte der Streamer den Baum der Länge nach dem Boss entgegen.

Wie durch ein Wunder dezimierte diese Aktion die gesamte Lebensleiste des Gegners. Ein unscheinbarer Baum schaffte es, den Boss zu oneshotten – sehr zur Verwunderung des Streamers.

„Ein Baum ist die größte OP-Waffe im ganzen Spiel!“, verkündete er. Einen Ausschnitt aus dem Stream seht ihr hier:

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Was sagt die Community dazu? Bei den Zuschauern und Usern auf x.com stößt die Entdeckung auf Anerkennung und belustigte Reaktionen:

„Wenn man einen Baum zu einem Schwertkampf bringt“, fasst Rory Drybear Newbrough zusammen.

„Was zum Teufel? Ich habe den Boss heute erst entdeckt und er hat mich total fertiggemacht, also bin ich abgehauen. Und jetzt kann ich das einfach nicht mehr aus dem Kopf kriegen … Der ist erledigt“, freut sich MopHandle.

„Ich meine… Wenn man stark genug ist, einen Baum zu schleudern, macht das schon Sinn“, findet Joshua Bell.

„Besiege besser alle Bosse mit Bäumen, bevor es gepatcht wird“, mahnt halo3br.

Tatsächlich ist anzuzweifeln, ob die angewandte Taktik wirklich von den Entwicklern beabsichtigt ist. Crimson Desert ist zwar ein Spiel, in dem es viele ungeahnte Möglichkeiten gibt und manche Mechaniken versteckt sind, hierbei könnte es sich jedoch um einen Bug handeln.

Ob der Trick nach einem zukünftigen Update weiterhin funktioniert, ist also unklar. Es könnte sein, dass Pearl Abyss diesen One-Shot-Trick korrigiert und Spieler sich dem Boss dann wieder auf regulärem Weg stellen müssen. Eine weitere gute Methode gegen die stärksten Gegner im Spiel findet ihr hier: In Crimson Desert könnt ihr leicht eine Waffe farmen, die Bosse mit nur einem Treffer besiegt

