Twitch-Streamer erledigt harten Boss in Crimson Desert mit nur einem Schlag, braucht nicht mal eine richtige Waffe

CommunityNews
2 Min. Christoph Waldboth 0 Kommentare Lesezeichen
Twitch-Streamer erledigt harten Boss in Crimson Desert mit nur einem Schlag, braucht nicht mal eine richtige Waffe

Die Bosse aus Crimson Desert sind teils recht knackig und erfordern Geschick und eine gute Ausrüstung. Ein Streamer hat auf Twitch nun jedoch bewiesen, dass es auch anders geht. Nur mit einem Baum bewaffnet stellte er sich einem Boss und ging siegreich hervor.

Crimson Desert steckt voller Bossgegner, die teils recht schwierig zu besiegen sind. Klar also, dass sich Spieler gerade die besten Builds und Spielstile suchen, um möglichst gut gewappnet zu sein. Unsere Tierlist zu den stärksten Waffen bietet hier schon mal einen guten Überblick.

Der Twitch-Streamer Darth Microtransaction hat nun jedoch herausgefunden, dass es nicht immer eine legendäre Waffe sein muss. Während er Crimson Desert spielte, entdeckte er im Kampf gegen einen Boss ein Werkzeug, welches den Gegner mit nur einem einzigen Schlag erledigte: die Rede ist von einem Baum.

Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Twitch-Streamer erledigt harten Boss in Crimson Desert mit nur einem Schlag, braucht nicht mal eine richtige Waffe Spieler merkt nach 40 Stunden, dass Crimson Desert eine Sache besser als GTA 5 macht, hätte sich die Kämpfe so spürbar erleichtern können Crimson Desert: Inventar schnell vergrößern – So geht’s Crimson Desert: Drachen bekommen – So schaltet ihr das fliegende Mount „Blackstar“ frei  Spieler merkt nach 40 Stunden, dass Crimson Desert eine Sache besser als GTA 5 macht, hätte sich die Kämpfe so spürbar erleichtern können Crimson Desert erkämpft sich auf Steam die Begeisterung der Spieler: „Ich bekomme einfach nicht genug“ In Crimson Desert entscheidet eine Option darüber, ob das Spiel schön ist oder viele FPS liefert Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games 6 Gründe, warum euch Crimson Desert trotz des Hypes enttäuschen könnte Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games Crimson Desert war eins der besten neuen Games der gamescom – AMD verrät weitere Details und zeigt frisches Gameplay Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games

Unterschätzt nie die Macht des Waldes

Was ist geschehen? Der Streamer trat in Crimson Desert gegen den Boss Abyss Kutum an. Anstatt sich dem Feind mit herkömmlichen Waffen zu stellen, fällte er kurzerhand einen Baum am Rand der Arena und schleifte ihn in deren Zentrum.

Kurz noch die Ausdauer der Spielfigur Kliff aufgefrischt, schon schmetterte der Streamer den Baum der Länge nach dem Boss entgegen.

Wie durch ein Wunder dezimierte diese Aktion die gesamte Lebensleiste des Gegners. Ein unscheinbarer Baum schaffte es, den Boss zu oneshotten – sehr zur Verwunderung des Streamers.

„Ein Baum ist die größte OP-Waffe im ganzen Spiel!“, verkündete er. Einen Ausschnitt aus dem Stream seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Twitter Inhalt
Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Crimson Desert: Lager ausbauen und optimal nutzen – So generiert ihr Ressourcen fast von selbst
von Alexander Mehrwald
Mehr zum Thema
Crimson Desert: Inventar schnell vergrößern – So geht’s
von Christos Tsogos
Mehr zum Thema
In Crimson Desert gibt’s den Goldgoblin aus Diablo, wenn ihr euch richtig verhaltet, macht er euch reich
von Karsten Scholz

Was sagt die Community dazu? Bei den Zuschauern und Usern auf x.com stößt die Entdeckung auf Anerkennung und belustigte Reaktionen:

  • „Wenn man einen Baum zu einem Schwertkampf bringt“, fasst Rory Drybear Newbrough zusammen.
  • „Was zum Teufel? Ich habe den Boss heute erst entdeckt und er hat mich total fertiggemacht, also bin ich abgehauen. Und jetzt kann ich das einfach nicht mehr aus dem Kopf kriegen … Der ist erledigt“, freut sich MopHandle.
  • „Ich meine… Wenn man stark genug ist, einen Baum zu schleudern, macht das schon Sinn“, findet Joshua Bell.
  • „Besiege besser alle Bosse mit Bäumen, bevor es gepatcht wird“, mahnt halo3br.

Tatsächlich ist anzuzweifeln, ob die angewandte Taktik wirklich von den Entwicklern beabsichtigt ist. Crimson Desert ist zwar ein Spiel, in dem es viele ungeahnte Möglichkeiten gibt und manche Mechaniken versteckt sind, hierbei könnte es sich jedoch um einen Bug handeln.

Ob der Trick nach einem zukünftigen Update weiterhin funktioniert, ist also unklar. Es könnte sein, dass Pearl Abyss diesen One-Shot-Trick korrigiert und Spieler sich dem Boss dann wieder auf regulärem Weg stellen müssen. Eine weitere gute Methode gegen die stärksten Gegner im Spiel findet ihr hier: In Crimson Desert könnt ihr leicht eine Waffe farmen, die Bosse mit nur einem Treffer besiegt

Quelle(n): gamesradar.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Twitch-Streamerin Jasmin Gnu hätte fast einen Auftrag verloren.

Twitch-Streamerin hätte wohl fast einen wichtigen Job verloren, weil andere widerliche Inhalte über sie erstellen

Papaplatte berichtet von seiner Pause von Twitch.

„Sehe an diesen Tagen niemanden“ – Papaplatte will Twitch-Alltag umschmeißen

Gabe Newell und Jynxzi auf Knien

Twitch-Streamer gibt 2.000 Dollar an einem Tag in Counter-Strike 2 aus, wird gesperrt, bittet den Chef von Steam um Vergebung

Josh Strife Hayes vor WoW-Hintergrund Collage

MMORPG-Experte auf YouTube rechtfertigt sich für einen Deal mit WoW: „Nehme lieber Geld von Firmen als von euch“

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx