In Crimson Desert gibt’s den Goldgoblin aus Diablo, wenn ihr euch richtig verhaltet, macht er euch reich

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2 Min. Karsten Scholz 0 Kommentare Lesezeichen
In Crimson Desert gibt’s den Goldgoblin aus Diablo, wenn ihr euch richtig verhaltet, macht er euch reich

Mit etwas Glück könnt ihr in der Welt von Crimson Desert auf einen Goldgoblin treffen, Diablo lässt grüßen. MeinMMO verrät euch, was zu dem Schatzträger bekannt ist.

Was ist das für ein Goldgoblin? Die Goblins aus Crimson Desert sind oft kleinwüchsige, grünhäutige NPCs, die sich der Beschaffung von Reichtümern verschrieben haben. Daher trifft man sie häufig als Teil der Handelsgilde oder von Diebesbanden.

Auf einen besonderen, sehr seltenen Goblin könnt ihr mit etwas Glück auf den befriedeten Straßen von Pywel treffen. Der Arbeiter trägt eine große Schatzkiste auf seinem Rücken, in der sich tatsächlich Gold befindet. Es gibt aktuell leider noch keine Infos zu festen Routen oder Tageszeiten. Der Content Creator Gametime Tribe hat sein Zusammentreffen mit dem Goldgoblin auf YouTube festgehalten.

Viele Tipps zum Start in Crimson Desert findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO – schaut vorbei!

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Ohne Gewalt an den Schatz

Wie komme ich an das Gold? Stellt euch in die Nähe des Goblins und zieht eure Waffe. Dann lässt der Träger seine Ware vor Schreck fallen. Wenn ihr die Waffe dann wieder wegsteckt, geht der NPC weiter, jedoch ohne seine Schatzkiste. Ihr könnt sie jetzt ohne Zeugen öffnen und so einen Goldbarren einsacken.

Kleine Verbeugung vor großem Klassiker: Wer Goldgoblin hört, der denkt sicherlich sofort an Diablo. Dort gehören die kleinen Diebe zu gern gesehenen Gästen, da diese glitzernde Reichtümer versprechen, wenn man sie erlegen kann, bevor sie durch ein Portal verschwinden.

Der allererste Goldgoblin tauchte aber im Arcade-Klassiker Golden Axe aus 1989 auf. Die kleinen Diebe tauchen dort regelmäßig auf, ohne den Spieler anzugreifen. Wenn man sie mit Angriffen trifft, hinterlassen sie jedoch kein Gold, sondern Fleisch für Heilung und wertvolle Tränke.

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Was tun mit dem Goldbarren? Auf keinen Fall für 190 Silber an irgendeinen NPC-Händler verkaufen. Bringt den Barren stattdessen zur Bank von Hernand-Stadt und sackt dort 500 Silberstücke ein. Dort könnt ihr eure Reichtümer auch anlegen, um mit einem gewissen Risiko passiv noch mehr Geld zu verdienen.

Wo bekomme ich mehr Goldbarren her? Legt eine Maske an und begebt euch irgendwohin, wo viele Adelige herumstehen. Diese könnt ihr mit eurer Lampe scannen, um zu sehen, was sie in ihren Taschen tragen. Oft schimmern Beutel oder Schriftrollen durch den Stoff. Ab und an seht ihr aber auch die Form eines Goldbarrens.

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In so einem Fall rempelt ihr den jeweiligen NPC einfach an, drückt im richtigen Moment die Taste für Taschendiebstahl und sucht dann das Weite – aus dem roten Radius des Verbrechens-Scanners, bevor die Zeit abläuft. Einen anderen Goldbarren könnt ihr euch indes schon früh im Spiel mit sehr viel weniger Risiko sichern: Früh Goldbarren finden – So habt ihr mit 500 Silber erstmal ausgesorgt

Quelle(n): Gametime Tribe
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