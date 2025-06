Twitch-Streamer erreicht ganz besondere Leistung in den Spielen von Riot, doch sie belohnen ihn erst 2 Jahre später mit einem Skin in LoL

League of Legends ist kein leichtes Spiel, vor allem wenn man den höchsten Rang erreichen will. Ein Streamer wollte aber nicht nur das erreichen. Er schaffte in jedem Online-Spiel von Riot den höchsten Rang und wurde dafür ziemlich gut in LoL belohnt.

Um welche Spiele geht es? Am 17. April postete der Twitch-Streamer Rohangod auf x.com, dass er in jedem Online-Spiel von Riot den höchsten Rang erreicht hat. Dazu zählen:

Challenger in League of Legends

Challenger in Teamfight Tactics

Radiant in Valorant

Master in Legends of Runeterra

Challenger in Wild Rift

Damals fragte er ironisch nach einer Medaille oder nach einem Riot Buddy für seine Freundin. Das ist ein spezieller Talisman in Valorant, den man nur von einem Riot-Mitarbeiter bekommen kann. Jetzt, 2 Jahre später, wurde er für seine Leistung aber noch einmal belohnt. Für seinen LoL-Account bekam er einen der seltensten Skins im Spiel geschenkt.

Streamer bekommt einen Skin, den man vor 13 Jahren ergattern musste

Was hat der Twitch-Streamer bekommen? Nachdem ein anderer Streamer, Drututt, mit dem seltenen Skin Silberne Kayle belohnt wurde, weil er eine Challenge schaffte, repostete RohanGod seinen Erfolg von 2023 und bat um den „Worlds 2012“-Riven-Skin.

Das ist ein seltener Skin, den man 2012 in Season 2 erwerben konnte. Sonst ist der Skin nicht regulär freischaltbar, auch durch Loot-Chests nicht. Der größte Unterschied zum Reignited Worlds 2012 -Skin ist eine Krone, die man während des Spielens hat.

Wie RohanGod auf x.com am 4. Juni 2025 postete, hat er den Skin tatsächlich von Riot erhalten. Er freue sich riesig darüber, vor allem weil er den Skin haben wollte, seit er 13 war.

Wieso ist die Leistung so beachtlich? Schon 2023 war es hart, in nur einem der Spiele den höchsten Rang zu erreichen, das aber bei allen zu machen, ist eine Leistung, die nur ganz wenige Spieler schaffen würden. Das liegt vor allem daran, dass es grundverschiedene Genres sind. 2 MOBAs, ein Shooter, ein Kartenspiel und ein Auto-Battler brauchen verschiedene Skills, Strategien und Training. Auch Zeit ist ein extremer Faktor.

2023 hat er die Spiele auch nach Schwierigkeit gerankt und kam zu diesem Ranking:

LoL ist das schwerste Spiel von Riot Teamfight Tactics Valorant und Wild Rift sind auf einer Stufe Bei Legends of Runeterra fiel es ihm am leichtesten, den höchsten Rang zu erreichen

Falls ihr zumindest den Reignited Worlds 2012 -Skin haben wollt, dann könnt ihr ihn jedes Jahr zu den Worlds erwerben.

