Neues Top-Team in LoL erreicht einen Meilenstein, den bisher nur das Team von Faker erreicht hat

Die E-Sports-Szene von League of Legends ist in vielen Teilen der Welt riesig. Neben der offiziellen Liga von Europa, der LEC, gibt es noch die koreanische Liga namens LCK. Ein neues Top-Team hat dort das perfekte Ergebnis des Turniers erreicht.

Um welches Team geht es? Das koreanische Team Gen.G ist schon seit vielen Jahren in der Szene von League of Legends vertreten. Das aktuelle Roster besteht jedoch erst seit November 2024. Im Mai 2025 hatte das Team ihr Debüt in der LCK 2025 und dominierte das Turnier von Anfang an. Gen.G besteht aus den folgenden koreanischen Spielern:

Kim „Kiin“ Gi-in auf der Toplane

Kim „Canyon“ Geon-bu im Jungle

Jeong „Chovy“ Ji-hoon als Midlaner

Park „Ruler“ Jae-hyuk spielt den ADC

Joo „Duro“ Min-kyu supportet das Team

Welchen Meilenstein haben das Team von Faker und Gen.G erreicht? Jeder Split von der LCK ist ein eigenes Turnier. Der aktuelle Split nennt sich LCK 2025 Rounds 1-2 (via lol.fandom.com). In einer Reihe von Best-of-3-Serien müssen die Teams gegeneinander antreten. Im Frühlings-Split der LCK im Jahr 2022 haben Faker und sein Team T1 einen perfekten Split erreicht (via lol.fandom.com). Das heißt, dass sie jede Serie des Turniers gewonnen und einen Endscore von 18 Siegen und keiner Niederlage erreicht haben.

Bis zum 31. Mai 2025 war das ein Rekord, den lediglich T1 aufgestellt hat. Mit der Serie gegen das Team OKSavingsBankBrion (BRO) hat auch Gen.G diesen Meilenstein erreicht.

Im Video seht ihr den Trailer zu Season 2 von 2025 in League of Legends:

So geht es für Gen.G weiter

Wie sieht die Zukunft von Gen.G aus? Durch Erreichen des ersten Platzes vom LCK Split Rounds 1-2, darf Gen.G als Nächstes am 13. Juni 2025 bei der LCK 2025 Road to MSI spielen. Ihre Gegner werden die zweitplatzierten Hanwha Life Esports sein. Der Sieger der Best-of-5-Serie darf als erstes von zwei Teams die LCK beim Mid-Season Invitational (MSI) repräsentieren.

Was ist das MSI? Das Mid-Season Invitational ist nach den World Championships (Worlds) eines der wichtigsten Turniere für League of Legends. In einem ersten globalen Treffen der Saison zeigen die stärksten Teams aus verschiedenen Regionen wie Europa (LEC), China (LPL), Nordamerika (LCS) und Korea (LCK), wer der Beste ist. Der Sieger des MSI qualifiziert sich für die Worlds 2025.

