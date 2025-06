Viele haben es vergessen, doch vor über 10 Jahren wurde ein wichtiger Teil der Geschichte von LoL verbannt, aber es wurde nicht alles entfernt

League of Legends sah mal ganz anders aus. Damit ist nicht nur das Spiel, die Animation der Champions oder der Launcher gemeint, auch die Lore verfolgte mal eine ganz andere Idee. Dabei waren vor allem die Spieler selbst im Fokus.

Was war früher die Rolle der Spieler? League of Legends startete am 27. Oktober 2009 und wurde über die Jahre zu einem der größten Online-Spiele aller Zeiten. Damals war das Spiel noch anders. Es gab zwar die typischen 3 Lanes, doch die Grafik, die Animation der Figuren und der Launcher wecken bei vielen Spielern noch Nostalgie.

Doch auch die geliebte Lore, die man zuletzt in Arcane als Serie sehen konnte, war etwas anders, und im Zentrum dieser standen sogar die Spieler als Beschwörer .

Heutzutage wird die Lore auch in Trailern präsentiert:

Die Beschwörer haben alles kontrolliert

Was waren die Beschwörer? Um die Kämpfe zwischen 2 Teams voller Champions zu kontextualisieren, nannte man die Spieler Beschwörer. Daher kommt auch der Titel Beschwörerzauber (Summoner Spell) für Fähigkeiten wie Flash. Die Beschwörer könnt ihr auch im ersten LoL-Trailer sehen.

2 Teams repräsentierten jeweils eine Fraktion eines uralten Krieges, die auf der Kluft der Beschwörer (Summoner’s Rift) gegeneinander kämpften. Die Minions, Türme und auch Champions waren in der Lore beschworene Werkzeuge der Spieler. Schlachten auf der Map sollten dafür sorgen, dass man politische Konflikte klärt, ohne Runeterra dabei in Gefahr zu bringen (via League of Legends Wiki).

Die Gebiete wie Bilgewasser, Demacia oder Noxus waren existent und auch die zugehörigen Orte diverser Champions. Die Champions selbst hatten Lore, die aber nicht ganz so konsequent verfolgt wurde, wie man es heute kennt.

Große Lore-Geschichten wurden damals über das Journel of Justice erzählt. Aus der Sicht von Beschwörern schrieb man über diverse Champions und es ging nicht immer um ernste Lore. Morgana war mal beispielsweise das Bikinimodel für ein Magazin (via Leaguepedia).

2014 veränderte Riot aber die Ausrichtung der Lore.

Die Reste der Beschwörer findet man immer noch im Spiel

Was passierte mit den Beschwörern? Wie uppercutcrit.com 2020 berichtete, hat Riot die Lore 2014 komplett umstrukturiert. Um den Champions mehr Gewichtung zu geben, entfernte man die Beschwörer aus der Lore, weil sie als mächtige Zauberer beschrieben wurden. Die Champions wirkten daneben einfach nur wie Puppen.

Nach 2014 wurde einzelnen Champions und Regionen mehr Geschichte und Hintergrund gegeben. In der Serie Arcane kann man sehen, was daraus entstehen kann. Man darf hier aber auch nicht vergessen, dass es Champions gibt, die immer noch keine richtige Lore haben. Ein bekanntes Beispiel wäre Shaco.

Doch im Spiel kann man einige Überreste der Beschwörer noch entdecken. Zum einen gibt es noch die Beschwörerzauber und Runen, mit denen früher die mächtigen Magier das Match und ihre Champions beeinflusst haben.

In der alten LoL-Lore quälte Nocturne diverse Beschwörer mit Albträumen. Bis heute hat der Champion auf Englisch noch die Voice-Line: Mache ich dir Angst, Beschwörer? (via League of Legends Wiki).

Wie sieht es heute mit der Lore aus? Freunde der Welt von Runeterra haben eine ziemlich gute Zeit. Mit Arcane wurden Teile von Zhaun als Serie umgesetzt und mit Das Universum von League of Legends hat man einen großen Fundus an Lore-Texten, Kurzgeschichten oder auch Comics. Neben dieser Website gibt es auch Bücher und Spiele, die man erleben kann.

Auch in den Spielen wird die Lore repräsentiert. Mit der ersten Season von 2025 zeigte man mehr von Noxus und in Legends of Runeterra werden regelmäßig neue Nebenfiguren in Form von Karten vorgestellt. Ein beliebter Teil der Lore ist die Geschichte von Viego: Ein Champion in LoL wollte nur seine Ehefrau retten, löste stattdessen eine der schlimmsten Katastrophen in Runeterra aus