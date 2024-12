Riot war so gründlich bei Arcane, dass von einer Szene 25 unterschiedliche Versionen angefertigt wurden

Die 2. Staffel der Erfolgs-Serie Arcane ist gerade auf Netflix gelaufen. Die Geschichte der Schwestern Powder und Vi ist damit zwar abgeschlossen, doch dank neuer Hintergund-Details aus der Produktion könnt ihr manche Szenen vielleicht nochmal mit anderen Augen sehen.

Achtung Spoiler: Im Artikel geht es um Ereignisse aus Folge 7 der zweiten Staffel von Arcane.

Um welche Szene geht es? In Arcane zeigen viele Charaktere ihre aus League of Legends bekannten Fähigkeiten. Einige davon entdeckt ihr allerdings nur, wenn ihr genau hinschaut. In Folge 7 der zweiten Staffel zeigt der etwas exzentrische Professor Heimerdinger jedoch ein ganz ungeahntes Talent und überrascht mit einem musikalischen Auftritt.

In einem Interview mit ScreenRant verrät Alex Seaver, Komponist des Netflix-Hits, nun, dass hinter der Szene mehr steckt, als man auf den ersten Blick meinen könnte (via Vida Extra).

Zumindest ein Teil des Budgets von Arcane dürfte in die Lokalisierung geflossen sein.

„Nur Arcane würde so etwas Verrücktes machen.“

Was ist das Besondere an der Szene? Wie Seaver verrät, wurde der Auftritt von Heimerdinger in alle 25 Sprachen, in denen Arcane verfügbar ist, übertragen. Der Komponist selbst hat mit den Synchronsprechern der unterschiedlichen Versionen zusammengearbeitet.

Seaver sagt über die überraschende Musik-Nummer: „Der Heimerdinger-Song in Episode 7. Das ist eine der Sachen, bei denen man denkt, nur Arcane würde so etwas Verrücktes machen, aber es wirklich gut umsetzen. Und wir hatten Mick Wingert, den fabelhaften Synchronsprecher von Heimerdinger, er hat ihn so schön gesungen.“

Man habe jedoch einen besonderen Moment schaffen wollen, den Zuschauer auf der ganzen Welt erleben können. Daher hört man in anderen Ländern eben nicht Mick Wingert, sondern den jeweiligen Synchronsprecher, der in der Landessprache singt.

Dabei mag es sich auf den ersten Blick um ein kleines, wenn nicht gar selbstverständliches Detail handeln. Doch dahinter steckt ein enormer Produktions-Aufwand.

Es war viel Arbeit, aber das war einer der cooleren Momente der Staffel, denke ich. Es ist verrückt. Wir haben großartige Partner, die uns bei der Lokalisierung im Allgemeinen geholfen haben. Die Synchronsprecher für alle Länder sind Riot sehr wichtig. Das ist keine Sache, die man so nebenbei macht. Es ist eher so, dass ihnen etwas daran liegt, wer die Besetzung in China ist und wer die Besetzung in Deutschland ist und wer die Besetzung überall ist.

Im Deutschen ist das übrigens Santiago Ziesmer, den ihr vielleicht schon in seiner Rolle als SpongeBob Schwammkopf oder als Stammsprecher von Steve Buscemi gehört habt. Die übrigen deutschen Synchronsprecher von Arcane findet ihr bei unseren Kollegen von Filmstarts.

Zwar ist es nicht ungewöhnlich, dass große Produktionen wie Arcane in viele Sprachen übersetzt werden, doch gerade Musik-Einheiten werden oft im Original belassen und lediglich mit Untertiteln versehen. Dass das Lied in so viele Sprachen übertragen wurde, zeugt von einer besonderen Liebe fürs Detail.

Gerade im deutschsprachigen Raum sind wir sehr verwöhnt, was Lokalisierungen angeht. Dennoch lehnen viele Leute die deutsche Sprach-Ausgabe grundsätzlich ab und bevorzugen das Original, gerade bei Anime. Warum das so sein könnte, erklärt MeinMMO-Dämon Cortyn: Warum deutsche Synchronisationen bei Anime so schlecht sind