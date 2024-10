Der „Godfather of Anime“ beantwortete die ewige Frage, ob Animes mit Untertiteln wirklich besser sind

Unter Anime-Fans gibt es eine ewige Diskussion darüber, ob die Werke im japanischen Original mit Untertiteln oder synchronisiert konsumiert werden sollten. Wenn es einer wissen muss, dann ja wohl der legendäre Regisseur Hayao Miyazaki.

Um wen geht es? Hayao Miyazaki ist der Mitgründer des legendären japanischen Zeichentrickstudios Ghibli. Seine Filme wie Prinzessin Mononoke und Chihiros Reise ins Zauberland gelten als absolute Meisterwerke und verschafften dem Regisseur Titel wie „die japanische Antwort auf Walt Disney“, „Godfather of Animation“ oder auch einfach nur der „God of Anime“ (via BBC).

Mit seinem neuesten Film Der Junge und der Reiher gelang Miyazaki sogar etwas, was noch keinem Anime zuvor gelungen ist. Doch der Regisseur gilt auch als äußerst kritisch und scheut sich nicht davor, seine Meinung auszusprechen. So kritisierte er bereits vor 20 Jahren bei einem Interview mit dem Guardian einen Trend in Animes.

Ist die Synchro besser als ihr Ruf?

Worum ging es dem Regisseur? Als Miyazaki über den englischen Cast seines damaligen Films Das Wandelnde Schloss sprach, lobte er Lauren Bacall, die Stimme der „Hexe aus dem Niemandsland“. Das sei eine „fabelhafte Frau“.

Gleichzeitig ließ er sich über eine Entwicklung aus, die er unter japanischen Synchronsprecherinnen zu erkennen meinte. Denn die heimischen Sprecherinnen hätten allesamt Stimmen, die sehr kokett seien und die Aufmerksamkeit von Männern erregen wollen. Genau das wollten sie für diesen Film nicht, so Miyazaki.

Das Wandelnde Schloss wurde damals, wie andere Ghibli-Filme zuvor, in zwei Versionen angeboten: Einmal im japanischen Original-Ton mit Untertiteln und einmal mit einer englischen Sprachausgabe.

Ob man Animes am besten im Original oder synchronisiert genießen sollte, ist ein ewiges Streit-Thema in der Community. Viele halten die Variante mit Untertiteln für authentischer und kritisieren die Qualität der Synchronisation.

Der legendäre Anime-Regisseur vertrat im Interview jedoch eine ganz andere Meinung: „Wenn man die Version mit Untertiteln sieht, verpasst man wahrscheinlich genauso viel. Da gibt es Ebenen und Nuancen, die man einfach nicht versteht. Filme überschreiten heutzutage so viele Grenzen. Natürlich werden sie verzerrt.“ (via The Guardian)

Es zeigt sich also, dass Muttersprachler die Synchronisation bei Animes unter Umständen ganz anders wahrnehmen, als Puristen hierzulande, die etwa die deutsche Sprachausgabe für total furchtbar handeln. Warum das so sein könnte, erklärt MeinMMO-Dämon Cortyn: Warum deutsche Synchronisationen bei Anime so schlecht sind