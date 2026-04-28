Ruffys Allianz aus One Piece im Ranking: Wer ist die größte Hilfe für den Strohhut im Finale? 

Ruffy konnte schon einige Verbündete für sich sammeln. Nach dem Dressrosa-Arc in One Piece gründete er seine eigene Großflotte. Doch welcher Kapitän kann den Strohhut eigentlich am besten unterstützen?

Der Artikel erschien ursprünglich im August 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Die Strohhut-Großflotte besteht aus 7 Piratenbanden, die Ruffy ihre Unterstützung zugesichert haben. Die Abenteuer auf Dressrosa und der Kampf gegen die Piratenbande von Don Quichotte de Flamingo schweißte sie zusammen. Die Kapitäne der sieben Piratenbanden einigten sich, als Allianz unter der Flagge von Ruffy zu segeln. Der Austausch von Sake-Schalen besiegelte die Allianz.

Doch welcher der Kapitäne ist eigentlich der stärkste und nützlichste Begleiter für Ruffy? MeinMMO ordnet alle Kapitäne der Piratenbanden, die sich der Strohhutbande angeschlossen haben, in einem Ranking. Wir berücksichtigen dabei sowohl die Kampfkraft als auch Teufelskräfte sowie andere nützliche Fähigkeiten.

Dabei zählen wir die Mitglieder der Strohhutbande selbst nicht mit. Das haben wir schon in einem separaten Ranking getan.

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Alle Kapitäne der Strohhut-Großflotte im Ranking

Platz 7: Orlumbus

Orlumbus ist an Kolumbus angelehnt.

Orlumbus hat den Beinamen Abenteurer und ist vermutlich an die reale Person Christoph Kolumbus angelehnt. Er ist ein großer, muskulöser Mann, der so eine starke Persönlichkeit besitzt, dass sogar gegnerische Soldaten auf sein Kommando hören.

Der Kapitän nutzt als Waffe eine Peitsche, mit der er seine Reichweite im Kampf vergrößern kann. Hat er seine Peitsche nicht zur Hand, nutzt er seine bloßen Fäuste, um seine Gegner zu bezwingen. Er besitzt dabei eine besonders große, rohe Kraft.

Allerdings ist sein Kopfgeld von all den Kapitänen, von denen das bekannt ist, am geringsten. Es beträgt 148 Millionen Berry. Deshalb haben wir Orlumbus auf den letzten Platz in diesem Ranking gesetzt.

Platz 6: Leo

Leo ist der einzige Zwerg der Großflotte.

Leo ist zwar ein kleiner Zwerg, doch man sollte seine Fähigkeiten nicht unterschätzen. Er ist der Anführer der Zwergenkrieger des Königreichs Tontatta, was schon zeigt, dass er für ein Zwerg eine außergewöhnliche Stärke besitzt.

So schafft er es beispielsweise, erwachsene Person in den Boden zu rammen. Hinzu kommt seine außergewöhnliche Schnelligkeit, die es ihm erlaubt, aus brenzligen Situationen zu fliehen.

Ein weiterer Pluspunkt ist es, dass er von einer Teufelsfrucht gegessen hat. Durch die Kräfte der Näh-Frucht kann er Objekte und Personen aneinander festnähen. So kann er beispielsweise Personen am Boden festnehmen, wie er es bei Nico Robin getan hat.