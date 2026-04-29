Ein besonderer Anime kehrt nach 6 Jahren überraschend zurück: „Wir sollten uns alle nochmal Staffel 1 anschauen“

Auf der CCXP in Mexico City wurden gleich 6 Anime angekündigt, die als Simulcasts auf Crunchyroll auch zu uns kommen werden. Einer davon ist eine langersehnte Fortsetzung.

Was ist das für ein Anime? The World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristrocat ist, wie ihr möglicherweise anhand des Titels bereits erahnen könnt, eine Light-Novel-Adaption aus dem Isekai-Genre und handelt vom weltbesten Auftragsmörder. Dieser stirbt als alter Mann bei einem Flugzeugabsturz und wird von einer Göttin in einer anderen Welt als Adelsspross wiederbelebt.

Dieses neue Leben gibt es jedoch nicht umsonst: Die Göttin beauftragt ihn, einen Helden zu töten, der das Ende der Welt verursachen soll. Lugh, wie der Auftragsmörder nun heißt, will jedoch vor allem sein neues Leben in vollen Zügen auskosten und sich nie wieder von anderen benutzen lassen.

Staffel 1 des Anime erschien bereits 2021, doch in den ersten 12 Folgen wurde noch nicht die gesamte Geschichte aus den Light Novels erzählt, was Fans auf eine zweite Staffel hoffen ließ. Diese wurde zwar 2 Jahre später angekündigt, danach herrschte jedoch Funkstille. Im Rahmen der Comic Con Experience in Mexiko wurde nun die langersehnte Fortsetzung angekündigt. Staffel 2 soll 2027 auf Crunchyroll als Simulcast erscheinen.

Dazu gibt es auch direkt einen neuen Trailer, der hauptsächlich einen Überblick über die bisherige Handlung liefert, was nach so langer Zeit aber auch bitter nötig sein dürfte:

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Das sagt die Community: In den Kommentaren auf YouTube zeigt sich die Community positiv überrascht. Viele hatten schon nicht mehr mit einer zweiten Staffel gerechnet. Obwohl so viel Zeit vergangen ist, haben die Fans den Anime nicht vergessen.

Keregosh schreibt etwa: „Das war so eine Serie, die einfach haften geblieben ist. Ich habe den ganzen ‘Den Helden töten’-Plot geliebt, aber auch die Tatsache, dass er modernes Denken verwendet, um verrückte Widrigkeiten zu überwinden.“

Nicht jeder hat jedoch so ein gutes Gedächtnis. chinaskibukowski7747 meint daher: „Wir sollten alle wahrscheinlich nochmal Staffel 1 anschauen, als schnelle Auffrischung.“ Dem sind andere Fans jedoch weit voraus: Sie haben den Anime in den letzten Jahren schon mehrmals gesehen, und dürften sich jetzt umso mehr über die Fortsetzung freuen.

Gut kommt auch die Musik an, die im Trailer zu hören ist. Die Fans sind sich einig: „Das alte Intro ballert immer noch.“ Sie hoffen nun, dass der Song vielleicht auch für Staffel 2 verwendet wird.

Das wurde noch angekündigt: Auf der CCXP wurden neben The World’s Finest Assassin noch 5 weitere Simulcasts präsentiert:

Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life ist quasi ein Reverse-Isekai und handelt von einem Dämonenkönig aus einer anderen Welt, der sich die Zeit in unserer Welt vor allem mit Videospielen vertreibt. Die Serie soll schon im Juli 2026 erscheinen.

Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship! ist ebenfalls ein Isekai, doch statt Schwertern und Magie gibt es hier Raumschiffe und interstellare Kolonien. Start ist im Oktober 2026.

Rich Girl Caretaker: I’m Secretly the Caregiver of the Most Popular Girl in This Rich Kid School ist ein Ise- huch, eine romantische Komödie und soll im Juli 2026 erscheinen.

Skeleton Knight in Another World Staffel 2 folgt Arc, der in der Welt seines liebsten MMOs erwacht (Ist es ein Isekai, ist es ein VRMMORPG? Ihr entscheidet!) und sich als Söldner verdingt. Ach, und er ist ein Skelett. Start ist ebenfalls im Juli 2026.

Smoking Behind the Supermarket with You ist eine romantische Komödie und handelt von einem überarbeiteten Angestellten, dessen einziger Lichtblick eine gutgelaunte Supermarktangestellte ist, bis er von einer „mysteriösen“ Frau in den Raucherbereich hinter dem Laden eingeladen wird. Die Serie läuft ab Juli 2026.

Auf welche der Serien freut ihr euch am meisten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

Einer der Stars der aktuellen Anime-Season ist Witch hat Atelier. Die Anime-Adaption ließ zwar lange auf sich warten, steigt dafür jetzt umso stärker ein. Für den Erfolg gibt es einen guten Grund, glaubt zumindest die Manga-ka: Eine Autorin ist sich sicher, dass ihr Anime nur aus einem Grund so erfolgreich ist