LoL gesteht sich Verlust der Qualität ein, verzichtet zum ersten Mal seit 4 Jahren auf euer Geld

League of Legends ist seit seinem Release ein Free2Play-Titel und kostet nichts, um es zu spielen. Wie jedes andere Unternehmen muss Riot jedoch Geld verdienen und das tun sie, indem ihr Skins oder andere optionale Items aus dem Shop kauft. Mit fast jedem Update ist es üblich, dass neue Skins in den Shop von LoL kommen. Jetzt verzichtet Riot auf euer Geld, verbessert dafür Fehler.

Was ist bei League of Legends los? Schon im Frühjahr 2025 hat Riot ihr neues Modell des Battlepasses veröffentlicht und für große Kritik aus der Community gesorgt. Während sie die kostenlosen Hextech-Kisten entfernt haben, wurden die meisten der neuen Skins, exklusiv in den Battlepass integriert. Die erste Skin-Reihe für den Pass nannte sich „Black Rose“.

Warum verzichtet LoL zum ersten Mal nach 4 Jahren auf euer Geld? Nachdem die Skins der „Black Rose“-Reihe von den Spielern aufgrund der Qualität kritisiert wurden, hat sich Riot dazu entschieden, eine 4 Jahre lange Tradition zu brechen.

Mit dem neuen Patch 25.11, der am 28. Mai 2025 erscheinen soll, wird es erstmals seit 2021 keine neuen Skins geben (via League of Legends). Stattdessen wolle Riot sich darauf konzentrieren, die „Black Rose“-Skins von Elise, Vladimir, Renata Glasc und Samira zu überarbeiten und sie auf eine akzeptable Qualitätsebene zu bringen.

Im Video seht ihr den Cinematic-Trailer zur ersten Season 2025 von LoL und Auftritte der „Black Rose“-Champs:

Die Community ist stolz auf diese Entscheidung

Was sind die Reaktionen der Community? Der YouTube-Kanal SkinSpotlights hat bereits ein Vergleichsvideo der Skin-Reihe auf YouTube hochgeladen. Die überarbeiteten Versionen befinden sich schon vorab auf dem Testserver. Neben den verbesserten Champion-Modellen gibt es auch Anpassungen der Fähigkeits-Effekte.

Der User ammarturky5402 freut sich, dass ein Skin endlich wie beworben aussieht und schreibt auf YouTube Folgendes: „Endlich sieht Elise so aus wie in dem Cinematic!“

In einem weiteren Kommentar unter dem Video (via YouTube) schreibt NaueTV positiv über Riot und hofft, dass sie weitermachen und auch andere Skins, wie der zuletzt kritisierte Ivern-Skin, die Chance bekommen, ein Update zu erhalten: „Ich bin absolut sprachlos über diesen Schritt von Riot. Ehrlicher Applaus! Hoffentlich machen sie dasselbe mit den aktuellen Spirit-Blossom-Skins. Armer Ivern.“

„Endlich mal etwas Gutes. Mir wäre es lieber, wenn sie sowas öfter machen würden, statt alle zwei Wochen neue mittelmäßige Skins herauszuhauen“, schreibt der User IttzMawi (via YouTube), in der Hoffnung, dass Riot mit ihrem Verhalten so weiter macht.

Nachdem man bereits die Hextech-Kisten zurückbekommen hat, ist das ein weiterer Schritt, um das Vertrauen der Community wieder aufzubauen. Die „Black Rose“-Skins sind kein Einzelfall von mäßiger Qualität, sodass Riot einen ganzen Skin gelöscht hat, als die Spieler laut wurden: Champion erhält nach 4 Jahren einen neuen Skin in LoL, doch er ist so schlecht, dass Riot ihn löscht