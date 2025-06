Twitch-Streamer NoWay wollte mit 32 noch in einer LoL-Liga durchstarten, hört jetzt auf: „Es war in allen Bereichen ein Fehler“

Einer der bekanntesten deutschen Twitch-Streamer im Bereich League of Legends ist NoWay. 2025 spielte er in der Regionalliga NLC nochmal als Profi, doch nach der nächsten EM möchte er aufhören. Das hat auch mehrere Gründe.

Wie ist der aktuelle Stand bei NoWay? Frederik NoWay Hinteregger ist ein deutscher Twitch-Streamer, der hauptsächlich League of Legends spielt. Der frühere LoL-Profi kündigte für 2025 an, beim Team NORD Esports erneut im professionellen Bereich spielen zu wollen. Mit 32 gehört er im E-Sport von LoL schon zum alten Eisen.

In der NLC konnte sich NORD ziemlich gut behaupten. Man schaffte es bei den Winter und Spring Playoffs ins Finale, wurde Zweiter und qualifizierte sich für die EMEA Masters. Bei dem kommenden EMEA-Turnier wird er noch teilnehmen, doch danach möchte er aufhören.

Als Gründe nennt er vor allem die Mühe und Energie, die man braucht, aber auch die Nachteile als Content Creator.

NoWay wird erneut in den Ruhestand gehen, hat seine Lehren aus dem Projekt gezogen

Was sagt NoWay zu seinem NORD-Ende? In einem Streamausschnitt (via YouTube) sprach er über sein letztes halbes Jahr bei NORD. Er stellt klar, dass er nach den EMEA Master 2025 Spring nicht mehr weitermachen wird. NoWay sagt, dass es nicht positiv für ihn gewesen ist. Dafür nennt er auch mehrere Gründe:

Es sei anstrengend und würde seinen Zeitplan kaputt machen, es passe einfach nicht in seine Routine

Außerdem sei es eine große Verpflichtung, die viel Energie koste

Als Content Creator habe das für ihn auch einen Nachteil bezüglich dessen, was er ausstrahlt

Er fasst die Punkte zusammen mit: Das war in allen Bereichen ein Fehler. Aber er sieht auch positiv, dass er jetzt weiß, dass er nicht mehr semiprofessionell spielen möchte. In einem späteren Stream (via YouTube) spezifizierte er die Argumente noch einmal.

NoWay betont noch einmal, dass es sehr viel Arbeit sei, in einem Profi-Team zu sein. Die Scrims (Trainingsmatches) seien nicht sehr befriedigend und das sei auch kein guter Content. Auch die Scrims hätte nicht in seine Routine gepasst. Es ist sehr anstrengend, es macht die Streams sehr lang und es macht den Content sehr schlecht.

In dem Clip wird auch das Zwischenmenschliche der Spieler angesprochen. Das sei für NoWay aber kein Problem. Das Team würde sich sehr gut verstehen, man habe aber eine unterschiedliche Herangehensweise , wie man LoL spielen will.

Im Anschluss dazu zeigt er auch noch, dass man als Spieler auch beleidigende Nachrichten bekommt. Auf seinem x-Account zeigte er ziemlich beleidigende Nachrichten, die er nach dem Match gegen Los Ratones erhalten hat. Das sei laut NoWay als Profi-Spieler normal.

Wie geht es für NoWay weiter? Bevor er aber aufhört, steht noch die EMEA Masters Spring 2025 statt. NORD spielte in der Gruppe C bereits gegen das Team ZNT und konnte 2:0 gewinnen. Als Nächstes steht ein Best-of-3 gegen das Team GK an, um sich für die Knockout Stage zu qualifizieren. Das Match findet am 06.06. um 17 Uhr statt. Mehr zu NoWay findet ihr hier: NoWay will Gegnerin bei einem Event auf Twitter ins Wasser wobbeln, geht selbst baden