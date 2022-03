Deutsche Streamer und Rapper nutzen Twitch, um „mehr als 100.000 €“ gegen Krieg zu sammeln

Der deutsche Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossala kam mit den Rappern Capital Bra, Kontra K und Kalazh44 zusammen. In der spontanen Live-Ausstrahlung haben die 4 Größen eine Spendenseite beworben, auf der Geld für die Unterstützung der Nothilfe in der Ukraine gesammelt wird. Knossi selbst sagt: da kamen über 100.000 Euro zusammen.

Das war der Stream:

Am 1. März startete Capital Bra einen Spendenstream auf Twitch. Zu Gast waren seine Rapper-Kollegen Kalazh44 und Kontra K.

Spontan kam die deutsche Twitch-Größe Knossi dazu, kurz nach seinem 5. Bann auf der Plattform.

Der Stream ging knapp zweieinhalb Stunden. In der Spitze schauten dabei über 30.000 Leute zu (via sullygnome).

Wie viel Geld kam da zusammen? In einem Tweet von Knossi heißt es, dass an dem Abend über 100.000 Euro an Spenden für die Ukraine geflossen sein sollen und „wahrscheinlich deutlich mehr.“

Wie viel Geld es am Ende genau war, lässt sich nicht zu 100 % nachvollziehen. Auch die vier Streamer können nur schätzen, denn sie haben während des Streams die Spendenplattform Betterplace.org beworben.

Hier wurde eine Spendenaktion für die Nothilfe in der Ukraine eingerichtet. Viele Spenden laufen hier jedoch anonym ab und kommen nicht nur von Zuschauern des Streams. Das Zeil von Knossi und Co. war hier die Marke von 750.000 Euro. Mittlerweile ist über eine Million zusammengekommen.

Unsere Expertise auf MeinMMO bezieht sich auf Gaming. Wer sich näher über den Konflikt von Russland mit der Ukraine beschäftigen will, dem empfehlen wir, sich auf offiziellen Seiten oder bei Nachrichtenmagazinen zu informieren: Ukraine-Live-Blog (via Zeit)

Krieg in der Ukraine: Weißrussische Truppen offenbar in Ukraine einmarschiert (via nzz)

Solidarität mit der Ukraine (via auswärtiges-amt) Wichtiger Hinweis: Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Online-Seelsorge, bei der ihr auch einen Chat nutzen könnt. Das ist kostenlos und gilt bundesweit.

Reichweite auf Twitch macht auf den Krieg aufmerksam und sorgt für Spenden

Capital Bra ist selbst häufiger auf Twitch unterwegs. Dort zeigt er häufig Rollenspiel-Sessions in GTA V Online oder chattet schlicht mit seinen Zuschauern. Das nutzt er nun offenbar, um auf den Konflikt in Osteuropa aufmerksam zu machen.

Die 3 Rapper haben allesamt ukrainische Wurzeln oder Elternteile oder eine andere Verbindung zur Ukraine und eine große Bekanntheit in Deutschland. Die nutzen sie mit ihrer Aktion, um auf Twitch offenbar Leute zu mobilisieren, die sonst wenig mit dem Thema zu tun haben.

Capital Bra und Kontra K haben sogar am 2. März einen gemeinsamen Song gegen den Krieg veröffentlicht:

Knossi nutzte dabei seine enorme Reichweite auf Twitch, um an seine Community zu appellieren: kommt zu Capi in den Stream. Er verwies all seine Fans auf den dort laufenden Spendenstream, um für noch mehr Aufmerksamkeit zu sorgen.

Der Krieg in der Ukraine polarisiert auch im Gaming und ruft sogar ganze Entwickler-Studios und Publisher auf den Plan. Dabei ist er immer wieder ein Thema, bei welchem Gaming-Streamer und -Größen weltweit mit sich selbst kämpfen.

Der Konflikt zwischen Unterhaltung und Eingehen auf den Krieg ist auch bei vielen deutschen Unterhaltern zu beobachten. Bekannte Größen wie Nils Bomhoff von den RocketBeans oder der YouTuber Hand Of Blood haben sich bereits dazu geäußert:

