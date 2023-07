Mann fragt Twitch-Streamerin: „Kannst du mir helfen, eine Freundin zu finden?“ – Sie antwortet zu ehrlich

Der Clip geht zudem in eine Richtung, dass manche Single-Männer, die viel Zeit im Internet verbringen, sich selbst ironisch als Loser beschreiben und dann von „dem Freund meiner Frau“ sprechen, der alles viel besser kann, viel männlicher ist und sie in den Schatten stellt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to