30.000 Leute freuten sich mit einem deutschen Entwickler auf Twitch über den Launch seines Spiels – 1 Woche später sieht er, was es gebracht hat

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2 Min. Johanna 0 Kommentare Lesezeichen
30.000 Leute freuten sich mit einem deutschen Entwickler auf Twitch über den Launch seines Spiels – 1 Woche später sieht er, was es gebracht hat

Der deutsche Entwickler cakez77 schaut sich das Geld an, das er mit seinem ersten Spiel auf Steam verdient hat, und bricht live auf Twitch in Tränen aus.

Was ist das für ein Entwickler und was für ein Spiel? Der deutsche Entwickler cakez77 versuchte sich schon lange Zeit als Spieleentwickler. Zunächst veröffentlichte er nur Spiele auf der Indie-Website itch.io, doch nun brachte er vor kurzem sein erstes Spiel auf Steam heraus: Tangy TD.

Bei Tangy TD handelt es sich um ein strategisches Tower-Defense-Spiel im Pixelstil. Es geht darum, die Hexe Tangy vor Monstern zu beschützen. Dafür gibt es verschiedene Truppen, Waffen und ein ausgeklügeltes Skill-System.

  • Übrigens: Wenn ihr das Spiel ausprobieren wollt, aktuell ist es auf Steam 12 % günstiger und kostet somit nur 8,79 Euro.

Insgesamt 4 Jahre lang arbeitete cakez77 an dem Spiel und seine Fortschritte teilte der Spieleentwickler auf seinem Twitch-Kanal.

Jetzt schaute sich cakez77 die insgesamten Einnahmen des Spiels an, nachdem er mit einem emotionalen Clip zu seinen Verkaufszahlen in dem Subreddit r/LivestreamFails viral gegangen war.

Chef ruinierte seine Firma in 59 Sekunden auf Twitch – Was wurde aus ihm?
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Arbeit aus 4 Jahren hat sich gelohnt

Wie viel hat cakez77 mittlerweile eingenommen? In einem Twitch-Stream vom Samstag, dem 14. März 2026 rief cakez77 sein Steam-Dashboard auf: Sein Spiel hat innerhalb einer Woche einen Umsatz auf Steam von 245.123 Dollar gemacht, was umgerechnet 212.438,30 Euro sind (Stand: 18. März 2026).

Davon gehen natürlich nochmal Abzüge, Rückgaben und Steuern ab, sodass dem Entwickler ein Betrag von 197.847 Dollar, also 171.483,89 Euro bleibt (Stand: 18. März 2026). Davon werden dann noch einmal Steuern in Deutschland abgezogen.

Das ist eine sehr hohe Summe, die cakez77 vor Freude weinen lässt. Immerhin hat sich die viele Arbeit aus den letzten Jahren damit gelohnt. Seine Partnerin neben ihm freut sich ebenfalls für ihn, umarmt ihn und gibt ihm Küsse.

Hier könnt ihr euch den Moment auf Twitch anschauen:

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Tangy TD hat sich insgesamt 28.078 Mal verkauft. Eine beachtliche Steigerung, wenn man bedenkt, dass sich das Spiel einen Tag nach Release bereits über 3.500 Mal verkauft hatte. Schon vor einer Woche freuten sich 30.000 Leute live auf Twitch mit dem Spieleentwickler über die ersten Verkäufe.

Wie reagiert die Community? Auch auf Reddit wurde der Clip gepostet. Unter dem Reddit-Beitrag freut sich die Community mit ihm:

  • chthonictroglodyte schreibt: Ich finde es toll, wie aufrichtig sie sich für ihn freut.
  • spnkr freut sich für den Entwickler: Ich freue mich unglaublich für den Kerl – das Spiel ist zwar nichts für mich, aber ich finde es toll, wenn unabhängige Entwickler ihr Herzblut in ihre Projekte stecken und dafür belohnt werden.
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Wie es nun mit cakez77 als Spieleentwickler weitergeht, bleibt abzuwarten. Sein Ansehen als Entwickler hat er sich hart erarbeitet. Spieler können also gespannt sein, was als Nächstes von cakez77 erscheint. Schon über die ursprünglich hohen Verkaufszahlen freute sich der deutsche Entwickler extrem und war mit den Einnahmen zufrieden: Dev aus Deutschland erfährt auf Twitch, wie oft sich sein Spiel auf Steam verkauft hat – Und über 31.000 Menschen freuen sich mit ihm

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