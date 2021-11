Twitch schuldet einer Streamerin angeblich 26.000 Dollar – Die fleht um Hilfe

Die Twitch-Streamerin bbjess wartet angeblich schon seit einigen Wochen auf ihre Bezahlung. Die erwartete Summe geht in die Zehntausende, behauptet sie. Mit der Antwort von Twitch ist sie nicht zufrieden.

Das ist die Lage:

bbjess ist eine beliebte Streamerin im Just-Chatting-Bereich von Twitch mit über 43.000 Followern.

Zwischen Oktober und November 2021 hatte sie 10.383 Subscriber (via TwitchTracker.com). Ein neuer Rekord für die Streamerin.

Nun sagt sie: Das Geld von ihrem Rekord kam nie bei ihr an. Twitch schulde ihr einen Haufen Geld.

Wer ist die Streamerin? bbjess streamt seit Mitte 2020 aktiv auf Twitch. Dort zeigte sie anfangs verschiedene Spiele, war aber auch in Kategorien wie Musik oder in ungelisteten Kategorien unterwegs.

Mittlerweile ist sie fast ausschließlich auf Just Chatting unterwegs und unterhält sich mit ihren Zuschauern. Sie ist vor allem für ihren Humor und ihre offene Art bekannt und beliebt.

Im Oktober 2021 erhielt bbjess einen Schub an Bekanntheit und hat ihre durchschnittlichen Zuschauer als auch ihre Follower schlagartig vervielfacht. Auch ihre Abonnements stiegen in dieser Zeit offenbar ein gutes Stück an (via TwitchTracker.com).

Im November 2021 meldete sie sich auf Twitter zu Wort. Dort sagt sie: Twitch schulde ihr „zehntausende Dollar“, obwohl es keinen Grund dafür gebe, dass die Zahlung ausblieb. Sie fehlt das Internet um Hilfe und die Stimmen der Leute an:

„Twitch schuldet mir zehntausende Dollar“

Das sagt die Streamerin: In einem ihrer aktuellen Streams sagt bbjess, dass Twitch ihr 26.000 Dollar schulde. Sie sagt: “Twitch hat mich nicht bezahlt. Ich habe sie kontaktiert. Ich habe Urlaub, gerade erst Steuern bezahlt, mir geht das Geld aus, aber ich dachte, das ist okay. Es kommt ja ein dicker Scheck. Aber der kommt einfach nicht” (via Twitch.tv).

Twitch-Streamer erhalten einen Anteil der Abo-Kosten, die monatlich für die Subscriber anfallen. Ein normales Abo kostet in den USA 4,99 US-Dollar – in Deutschland neuerdings lediglich 3,99 Euro. Je nach Vertrag erhalten die Streamer dabei etwa 50 % der Einnahmen aus den Abonnements.

Bei rund 10.400 Abonnenten in der Spitze entspricht das 26.000 Dollar, die sie selbst im Stream angesprochen hat – oder umgerechnet 23.111 Euro.

Warum kommt das Geld nicht an? Twitch hat laut Vertrag mit bbjess angeblich einen Zeitraum von 45 Tagen nach Ablauf des Monats, um das Geld zu überweisen (via Dexerto.com). Auch sei es laut einiger Nutzer auf Twitter nicht unüblich, dass Lohnzahlungen erst später eintreffen.

Im Fall von bbjess jedoch hat sie bereits Antwort von Twitch bekommen. Dort heißt es, es habe eine Unregelmäßigkeit mit ihrem Account gegeben, weswegen Zahlungen aus Sicherheitsgründen vorerst blockiert worden seien.

Welche Unregelmäßigkeit genau das sei, spezifiziert der Support nicht.

Möglicherweise hängt das mit einem 19-stündigen Bann zusammen, den bbjess im Oktober für ihr „bbjessBoobees“-Emote erhalten hatte (via Twitter.com). Bevor es jedoch erneut zu Zahlungen kommen kann, müsse bbjess sich zuerst beim Support melden.

Twitch lohnt sich nicht für jeden

Wie steht es um andere Streamer? Laut bbjess sollen auch andere Streamer betroffen sein. Sie geht jedoch nicht weiter darauf ein, wer genau betroffen sei.

Durch einen Leak ist bereits bekannt, dass lediglich 0,06 % der Streamer „gut“ von Twitch leben können. Es bleibt also offen, wie viele Streamer von ausbleibenden Zahlen wie schwer getroffen werden.

Derweil bleibt die Konkurrenz ebenfalls nicht untätig. Facebook und YouTube machen etlichen namhaften Streamern offenbar echt gute Angebote, wenn sie Twitch den Rücken kehren:

