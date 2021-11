Riesige Twitch-Streamerin ertappt – Schaut heimlich andere Streams, während sie streamt

Eine der größten Twitch-Streamerinnen wurde vom Streamer Ludwig (26) erwischt – Amouranth (27) schaut heimlich andere Streams während sie selbst streamt. MeinMMO erzählt euch, was da los ist.

Amouranth ist für ihre Eskapaden und ihre Freizügigkeit auf Twitch bekannt. Des Öfteren wurde sie schon deswegen für kurze Zeit von der Plattform gebannt.

Mit ihren Streams erreicht sie täglich tausende Zuschauer und verdient Unsummen damit, dass sie ihr Mikrofon ableckt oder einfach in aufblasbaren Pools auf einer Banane sitzt, während sie die Namen der Zuschauer auf ihren Körper schreibt.

Sie gehört zu den größten Streamern auf Twitch und weiß sich unter der starken Konkurrenz richtig zu vermarkten.

Ludwig entdeckt, was Amouranth wirklich in ihren Streams macht

Ludwig ist ebenfalls ein riesiger Twitch-Streamer und wurde so richtig durch seinen Subathon bekannt, an dem er 21 Tage ununterbrochen live war. Zuschauer konnten ihm Subs spenden, die den Stream immer weiter verlängerten.

Er brach mit dem Subathon den Sub-Rekord auf Twitch und erreichte insgesamt 283.061 Abonnenten auf der Plattform.

Während Ludwig wieder einmal streamte, entdeckte er Amouranth in seinem Chat, die mit ihm „Business-Risiken diskutieren“ wollte. Er willigte witzelnd ein und entdecke dabei, dass Amouranth gerade selbst live war.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Er war verwirrt darüber, dass sie bei ihm im Chat aktiv war, obwohl sie gerade ASMR streamte.

Guckst du heimlich Twitch, während du dein Mikrofon ableckst?!

Ludwig brachte es weiter auf die Spitze und rief fragend:

Habe ich gerade herausgefunden, dass du tausende von Zuschauern farmst, während du heimlich Twitch schaust? Oh mein Gott? Du guckst Filme, TV-Shows und Netflix-Serien, während du streamst?

Er forderte sie danach auf zu nicken, sollte seine Feststellung stimmen. Dies tat Amouranth breit grinsend und bestätigte damit seine Aussagen.

Der Chat und Ludwig amüsierten sich köstlich darüber, dass Amouranth ihr Mikrofon ableckt und andere ASMR-Geräusche macht, während sie seinen oder andere Streams verfolgt.

Alle Teilnehmer sahen es mit Humor. Der Chat spammte lachende Emotes und schrieb „erwischt“ und „leaked“, während sich beide Twitch-Streamer amüsierten.

Daraufhin schickte Ludwig seine Community mit einem Raid zu Amouranth und lobte die 27-Jährige dabei, dass sie am härtesten von allen auf Twitch arbeite.

Es ist schon genial, wie Amouranth Unsummen an Geld verdient und tausende Zuschauer besitzt, während sie das macht, was andere während ihrer Freizeit machen – „Netflix and chill“ oder in ihrem Fall: „Netflix and ASMR“.

Streamerin erklärt, welche Nachteile sie als Frau im Twitch-Business hat