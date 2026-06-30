Ich fahr Leute mit einem Truck platt, weil meine Muskel-Elfe das so will

Ein neues Spiel lockt MeinMMO-Dämon Cortyn hervor. Denn eine Elfe will, dass sie mordet – und dabei Leute direkt „isekait“.

Wenn ein Spiel zu blöd, zu absurd oder zu kurios wirkt, dann schaue ich es mir besonders gerne an. Ihr wisst schon: Spiele wie „Pony Island“, in dem ich einen verfluchten Spielautomaten überliste, der meine Seele stehlen will oder Sucker for Love, in dem ich mir ein Date mit C’thulhu und anderen kosmischen Tentakelmonstern klarmache. Sowas liebe ich einfach.

Genau aus diesem Grund bekomme ich in der Redaktion auch immer wieder recht kommentarlos irgendwelche Links an den Kopf geworfen. Oft zu sonderbaren Steam-Spielen, manchmal irgendwelche YouTube-Shorts und Memes, die sich über Spiele lustig machen.

Das war auch dieses Mal der Fall, als ich von Lydia einen kurzen Clip eines Spiels gezeigt bekam, bei dem sie offenbar dachte: „Das ist genau Cortyns Ding.“

Video starten In einem irren Renn-Spiel müsst ihr Unschuldige “isekain”, damit eine Elfe sich freut

Und was soll ich sagen? Sie hat Recht. Es geht um Anime, um Isekai, um einen mörderischen Truck, eine dominante Elfe und natürlich einen absurden Titel für das Spiel.

Also lasst uns über diese kommende Kombination aller Absurditäten reden: „Truck-kun is Supporting Me from Another World?!“

Die Story ist simpel: Carissa Ward hat für ihre Karriere alles geopfert. Ihre Hobbies, ihre Anime-Sammlung, ihre ganze Freizeit. Doch heute ist endlich der Tag, an dem sie die Beförderung bekommt, um als Marketing-Chefin ihrer Firma ausgesorgt zu haben. Nun ja, bis zu dem Augenblick, wo sie stirbt. Denn sie wird von einem Transporter angefahren und ist sofort tot.

So schnell kann es gehen. Da ist sie platt.

Doch noch bevor der Truck-Fahrer sich überlegen kann, ob er einfach Fahrerflucht begeht und den Ort des Geschehens verlässt, erscheint auch schon eine muskulöse Elfe in seinen Gedanken – Carissa, die er geradewegs durch die Tötung in eine Fantasy-Welt übertragen hat.

Truck-Kun muss seiner Elfe helfen – und wir sind der Fahrer

Als Anime-Nerd kennt Carissa so etwas natürlich schon. Sie hat aber nicht die Zeit und Ausdauer, um jetzt irgendeiner langen Geschichte zu folgen, eine Heldentruppe zusammenzustellen und in monatelanger Quest den Dämonenkönig zu bezwingen, um dann endlich wieder in die reale Welt zu wechseln. Deshalb überzeugt sie den namenlosen Truck-Fahrer von einer anderen Idee:

Der Truck-Fahrer soll noch mehr Leute überfahren, damit die in der Fantasy-Welt als Feinde wiederbelebt werden, die Carissa dann sofort verprügeln kann, um sich eine Menge XP zu erschummeln. Je mehr Leute Truck-Kun überfährt, desto schneller steigt sie im Level auf.

Direkt wieder da – als Elfe in Fantasy-Kleidung.

Der Lieferwagen ist dabei natürlich eine Anspielung auf einen langjährigen Witz in der Anime-Community. Denn in vielen Isekai-Serien ist es üblich, dass der Protagonist stirbt, weil er von einem Laster angefahren wird und dadurch in die Fantasy-Welt übertritt. Das wurde von der Community jahrelang spöttisch betrachtet – doch auch neue Serien griffen immer häufiger darauf zurück, sodass irgendwann die Idee eines „Truck-Kun“ geboren wurde: Ein Quasi-Protagonist, der in Wirklichkeit zwar wahllos Leute umbringt – aber eigentlich „Gutes“ damit tut, weil er die Leute eben in spannende Fantasy-Welten schickt.

Genau diese Idee ist das Herzstück von „Truck-Kun is Supporting Me from Another World?!“

Falls ihr selbst reinschauen wollt: Die Demo gibt’s kostenlos auf Steam. Werdet ihr euch das Spiel mal anschauen?

Das Gameplay ist dabei simpel und hektisch zugleich. Denn ihr versucht nicht nur, Carissas Wunsch nach neuen Gegnern zu entsprechen – also weitere Passanten durch Überfahren ein neues Leben in der Fantasy-Welt zu schenken – sondern müsst euch auch um andere Bedürfnisse kümmern. Das Rammen von Objekten lädt Carissas Spezialangriffe auf, die ihr manuell auslösen könnt.

Aber damit nicht genug: Denn eigentlich seid ihr ja ein Paket-Lieferant und müsst auch Bestellungen einsammeln und ausliefern.

Während ihr Passanten plattwalzt, bekommt die Elfe neue Gegner, damit sie schneller leveln kann.

Ganz nebenbei ist da dann auch noch die Polizei, die euch ausbremsen will, weil das Überfahren von Leuten aus irgendeinem Grund nicht als gesetzestreu angesehen wird. Die haben wohl nicht genug Anime geschaut.

In der Praxis sorgt diese Mischung für eine ziemliche Hektik. Denn man sucht immer wieder nach Möglichkeiten, Carissa noch einen kleinen Boost zu verleihen, der Polizei zu entgehen oder noch ein oder zwei Pakete auszutragen. Viele Ziele, die allesamt Zeit kosten und bei denen man rasch Entscheidungen treffen muss.

Natürlich. Das Spiel wird jetzt kein großes Spiel des Jahres, aber für die kurze Zeit der Demo hat es doch erstaunlich viel Spaß gemacht. Es ist ein blöder Anime-Witz, einfach mal eine Ecke weitergedacht und in ein amüsantes, kurzweiliges Spiel gegossen. Ich werde mir auf jeden Fall die Vollversion anschauen, sobald sie Ende Juli verfügbar ist. Ob ich das Spiel dann beenden werde, kann ich noch nicht sagen – aber alleine für den blöden Witz war „Truck-kun is Supporting me from Another World?!“ einen genaueren Blick wert.