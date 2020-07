Sony hat die erfolgreichsten Spiele im PS Store im Juni 2020 vorgestellt. Vor allem The Last of Us Part II dominiert die Charts, welches derzeit heftig in der Kritik steht. Und auch die Remastered-Version von Teil 1 hat es ebenfalls in die Charts geschafft. Daneben ist auch Call of Duty: Modern Warfare wieder im Juni 2020 stark. In den anderen Kategorien ist es vor allem das Battle-Royale Fortnite.

Woher stammen die Informationen? Sony hat im offiziellen PlayStation-Blog veröffentlicht, welche Spiele im PS Store im Juni am meisten kostenlos heruntergeladen oder kostenpflichtig gekauft worden sind. Im Juni setzte sich vor allem das neue Spiel von Naughty Dog, The Last of Us Part II durch.

Das erfolgreichste Spiel im PS Store im Juni 2020: The Last of of Us Part II.

The Last of Us Part 2 dominiert im Juni, aber auch Call of Duty ist stark

Das sind die 5 besten Kaufspiele im PS Store in Europa und den USA:

Das fällt auf: Nachdem im Mai 2020 im PS Store vor allem NBA 2K20 und Minecraft stark vertreten waren und mit The Forest kurzzeitig noch ein anderes Spiel aufgetaucht war.

Mit The Last of Us Part II steht im Juni 2020 ein Spiel an der Spitze der Kaufspiele, welches Mitte Juni 2020 exklusiv für die PS4 erschienen ist. Trotz harter Kritik an dem Exklusivspiel, steht es unangefochten an der Spitze der PS Store Charts.

In Europa schafft es außerdem auch der Vorgänger in der Remastered-Fassung unter die Top-5, in den USA steht das Remastered-Spiel auf Platz 6.

Auch in unserer Redaktion hat man The Last of Us Part II schon gespielt. Cortyn von MeinMMO erzählt von den Erlebnissen und Emotionen in The Last of Us Part II.

Fifa 20 ist auch im Juni 2020 immer noch ein beliebter Kauftitel. Mittlerweile wurde auch schon Fifa 21 vorgestellt.

Schon im März 2020 bei den Charts festgestellt, dass Leute während der Corona-Quarantäne verstärkt auf dem virtuellen Fußballfeld unterwegs sind. Und auch im Juni 2020 ist EAs Sportsimulation immer noch in den Top-5 vertreten – sowohl in den USA als auch in Europa.

Ansonsten sind mit GTA V, Call of Duty: Modern Warfare und FIFA 20 die üblichen Verdächtigen vertreten.

Auch im Free-to-Play-Bereich steht Call of Duty: Warzone immer noch unangefochten auf Platz 1, dicht gefolgt von Fornite und Apex Legends.

Bei DLC und Expansions belegt auch im Juni wieder Fortnite die ersten Plätze.

CoD Warzone weiterhin vor Fortnite und Apex Legends auf PS4

Die 5 besten Free2Play-Titel im PS Store in Europa und den USA:

Das fällt auf: Im Vergleich zum Vormonat hat sich bei den kostenlosen PS4-Titeln nicht viel geändert:

Immernoch liegt Call of Duty: Warzone an der Spitze, gefolgt von Fortnite auf Platz 2 und Apex Legends auf Platz 3. Bei den Free2Play-Titeln auf PS4 gibt es nur wenige Unterschiede zwischen Europa und den USA. Die Top 3 sind gleich.

Doch während in den USA die Leute mit Racing Bros. auf ein arcadelastiges Rennspiel mit Couch-Multiplayer setzen, spielt man in Europa lieber Brawlhalla.

Ein User hat mithilfe einer Freundesliste ebenfalls die Spielerzahlen untersucht und ist dabei ebenfalls auf interessante Ergebnisse gekommen. Das sind laut einem User die beliebtesten Spiele auf der PS4 im Juni 2020.